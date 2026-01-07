Motorola uudisti älypuhelintarjontansa yläpäätä parilla täysin uudella mallilla.

Motorola on julkistanut CES-messujen yhteydessä järjestämässään Lenovo Tech World 2026 -tapahtumassa kaksi uutta lippulaivapuhelinta sekä muita moto things -älylaitteita.

Razr Fold on Motorolan ensimmäinen vaakasuunnassa taittuva taittuvanäyttöinen älypuhelin ja se liittyy osaksi aiempien taittuvanäyttöisten razer-mallistoa. Yritys julkaisi toistaiseksi varsin rajatusti tietoa Foldin yksityiskohdista.

Laitteessa on 6,56-tuumainen ulkonäyttö, jonka kerrotaan tarjoavan perinteisen älypuhelinkokemuksen. Sisäpuolelta avautuu 8,1-tuumainen 2K LTPO -näyttö. Kamerapuolella Fold tarjoaa kolme takakameraa: 50 megapikselin pääkameran, 50 megapikselin ultralaajakulmakameran makrokuvaustuella sekä 50 megapikselin 3x-periskooppitelekameran. UIkonäytössä on 32 megapikselin etukamera ja sisänäytössä 20 megapikselin etukamera.

Toinen lippulaivaluokan uutuus on huhuissakin liikkunut Signature-malli, joka on yrityksen aiempiin puhelinmalleihin peilaten käytännössä uuden nimeämisen saanut Edge Ultra -malli. Motorola kertoo sen olevan ensimmäinen laite ultra-premium-älypuhelinsarjassa ja tarjoavan ylellisen tuntuisen viimeistelyn, seitsemän vuoden järjestelmä- ja tietoturvakorjaukset sekä henkilökohtaisen on-demand-avustuksen.

Kullanvärisen Martini Olive -värin takakuori muistuttaa kudottua twill-kangasta ja siniharmaan Carbon-värin puolestaan pellavakankaan tekstuuria. Runko on molemmissa väreissä harjattua alumiinia ja näytön suojana on Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi. Rakenne on IP68/69- sekä MIL-STD 810H-suojaluokiteltu.

Signaturen näyttö on 6,8-tuumainen 2780 x 1264 165 Hz LTPO AMOLED -paneeli Dolby Vision -tuella ja 6200 nitin pistemäisellä maksimikirkkaudella. Sisällä on Snapdragon 8 gen 5 -järjestelmäpiiri, eli Qualcommin tuoreimman lippulaivamalliston pienitehoisempi vaihtoehto. Piirin jäähdytyksessä hyödynnettään nestemäistä metallia, kupariverkkoa sekä 6000 mm2 höyrykammiota. RAM-muistia on 16 Gt ja tallennustilaa 512 Gt.

Sisällä on lisäksi 5200 mAh pii-hiili-anodia käyttävä akku 90 watin johdollisen latauksen ja 50 watin langattoman latauksen tuella. Kamerapuolella on tarjolla 50 megapikselin pääkamera LYT-828-sensorilla, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera automaattitarkennuksella sekä 50 megapikselin 3x-periskooppitele LYT-600-sensorilla. 50 megapikselin etukamera perustuu LYT-500-sensoriin.

Motorola ja Lenovo julkistivat yhdessä myös uuden Motorola Qira -tekoälyratkaisun, joka yhdistää yritysten aiemmat tekoälyratkaisut yhden nimen ja käyttöliittymän alle. Moto things -valikoimaan julkaistiin Pen Ultra -kosketuskynä, kaiutin, kello ja uusi toisen sukupolven versio moto tag -älytagista. Moto sound flow on malliston ensimmäinen Bluetooth-kaiutin, joka on suunniteltu yhdessä Bosen kanssa. Uusi pyöreänäyttöinen moto watch -kello on puolestaan suunnattu hyvinvoinnin seurantaan ja toteutettu yhteistyössä suomalaisen Polarin kanssa.

Motorola Signaturen suositushinta Suomessa on 999 euroa ja se tulee saataville helmikuun lopussa. Razr Foldin hinnoittelusta ja saatavuudesta ilmoitetaan lähiaikoina. Moto Watchin suositushinta on 99 euroa, Moto Sound Flown 199 euroa, Moto Ultra Penin 59 euroa ja Moto Tag 2:n 39 euroa.

Lähde: sähköpostitiedote