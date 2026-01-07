Asus puolestaan julkisti ProArt-sarjaansa maailman ensimmäisen 2,5-korttipaikan ilmajäähdytteisen GeForce RTX 5090:n.

NVIDIA ei esitellyt CES 2026 -messuilla uusia näytönohjaimia. Tämä ei estänyt näytönohjainvalmistajia esittelemästä tuoreimpia näkemyksiään aiemmista huippumalleista. Messuilla nähtiin sekä MSI:n suorituskykyyn täysillä panostava malli että Asuksen kompaktiin kokoon tähtäävä malli.

MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z on markkinoiden tehokkain GeForce RTX 5090. Yhtiö on saanut NVIDIAlta siunauksen rajojen rikkomiselle ja RTX 5090:n 575 watin vakio TDP:n sijasta näytönohohjaimen kulutusraja on OC-tilassa 800 wattia ja Extreme-tilassa jopa kilowatin. Tämän vuoksi virtaa syötetäänkin kahdella 12V-2×6-liittimellä eivätkä kolmesta 8-pinnisestä 16-pinnisen tekeviä adaptereita tueta.

RTX 5090 Lightning Z:n lämmöt kurissa pitävän 360 mm:n AIO-coolerin kerrotaan käyttävän seuraavan sukupolven korkean paineen pumppua ja kylmälevyä, joka kattaa itse grafiikkapiirin lisäksi myös muistit ja virransyötön. Jäähdyttimen rivastossa on sekä tiheämpiä että harvempia osuuksia, jonka kerrotaan optimoivan sen tehokkuutta. Ilmaa sen läpi puhalletaan vain näytönohjaimen käyttöön suunnitelluilla Lightning Fan -tuulettimilla. AIO:n blokin päältä löytyvä tila on käytetty hyödyksi kookkaan näytön muodossa ja sen letkut tulevat ulos piirilevyn päädystä.

MSI:n mukaan näytönohjaimella on rikottu jo 17 eri ennätystä HWBotin ja 3DMarkin listoilla.

Asus ProArt GeForce RTX 5090 ei huikentele ominaisuuksilla referenssiin verrattuna. Sen sijaan näytönohjain panostaa kompaktiin kokoon ja on maailman ensimmäinen ilmajäähdytetty 2,5 korttipaikan RTX 5090. Näytönohjain poikkeaa massasta myös näyttöliittimiltään, sillä käytössä on kaksi DisplayPort-liitäntää, HDMI-liitäntä ja USB-C-liitäntä.

Näytönohjaimen cooleri on suunniteltu puhtaalta pöydältä. Näytönohjain käyttää grafiikkapiirin lämmönsiirtoon nestemetallia. Coolerin höyrykammiosta lämpö johtuu tehokkaasti MaxContactiksi nimettyyn jäähdyttimeen. Ilmankierron optimoimiseksi näytönohjain päästää ilman läpi sekä läheltä näyttöliittimiä että piirilevyn peräpäästä. Ilmaa näytönohjaimen läpi puhkutaan kahdella tuulettimella, jotka ovat tuttuja jo aiemmista ProArt-sarjan RTX 50 -näytönohjaimista.

