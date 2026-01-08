Esiin rullautuvalla OLED-näytöllä varustettu kannettava on valitettavasti vielä konseptitasoa, mutta myyntiin asti pääsevää Legion-valikoimaakin riitti messuilla käsikonsoliluokasta kannettaviin.

Lenovon CES 2026 -tarjontaan kuuluu paitsi pääbrändin tuotteet, myös Legion-pelibrändin uutuudet. Lenovo on kunnostautunut ennenkin esiin liukuvien näyttöjen saralla ja nyt yhtiö tuo sen mahdollistaman näyttöpinta-alan kasvun uuteen Legion-kannettavakonseptiin.

Legion Pro Rollable -konsepti on 16” kokoluokan kannettava, jonka näyttöä pystyy kasvattamaan leveyssuunnassa 21,5” tai jopa 24-tuumaiseksi. PureSight OLED Gaming -näyttö on varustettu kahdella moottorilla, jotka kykenevät puskemaan lisää näyttöä esiin kummastakin kyljestä. Koska kyse on rullautuvasta OLED-näytöistä, ei lisäkaistaleiden väliin jää reunuksia. Perustila on nimetty Focus Modeksi, 21,5” Tactical Modeksi ja 24” Arena Modeksi.

Kannettava perustuu Legion Pro 7i -kannettavan pohjaan, mikä tarkoittaa Intelin tehokkaimpia Core Ultra -prosessoreita ja GeForce RTX 5090 -mobiilinäytönohjainta. Siihen sisältyy myös Lenovo AI Engine+ LA Corella, eli LA1- ja LA3-siruilla. Niitä hyödynnetään yhtiön markkinointimateriaalien mukaan kannettavan resurssien reaaliaikaiseen ohjaamiseen parhaan pelisuorituskyvyn saavuttamiseksi. Käytännössä kyse on siis tehonkulutusbudjetin ja kellotaajuuksien tekoälyohjatusta säädöstä reaaliajassa.

Konseptitason ulkopuolelta yhtiö esitteli uuden käsikonsoliluokan Legion Go, Powered by SteamOS (8.8”, 2) -tietokoneen. 8,8” PureSight OLED -näytöllä varustetusta tietokoneesta saa ohjaimet irti Switch-konsolin tapaan ja mukana olevalla lisäosalla toista niistä voi käyttää myös pystyhiirenä. Sen sydämenä sykkii parhaassa konfiguraatiossa Ryzen Z2 Extreme -prosessori 32 Gt:n LPDDR5X-muistilla ja 2 Tt:n NVMe -tallennustilalla terästettynä. Käyttöjärjestelmänä toimii nimen mukaisesti Valven SteamOS -Linux-jakelu.

Yhtiöllä oli esillä myös joukko uusia Legion-kannettavia OLED-näytöillä: Legion 7a (16”, 11), Legion 5a (15”, 11) ja Legion 5i (15”, 11). Numero 11 viittaa kannettavien sukupolveen. Kannettaviin on saatavilla AMD:n uudet Ryzen AI 400 -sarjan ja Intelin tuoreet Core Ultra 3 -sarjan prosessorit sen mukaan, onko numeron perässä a (AMD) vai i (Intel). 5a-mallista tulee saataville myös Ryzen 200 -sarjan prosessorilla varustettu edullisempi versio ilman Copilot+ PC -tukea. Prosessorin kaveriksi on saatavilla valikoima RTX 50 -sarjan mobiilinäytönohjaimia ja aiemmin uutisessa kuvattu Lenovo AI Engine+.

Lenovo LOQ -sarjaan julkaistiin puolestaan uudet 15AHP11- ja 15IPH11 -mallit. Kannettavat on varustettu AMD:n Ryzen 200- tai Intelin Core Ultra 3 -sarjan prosessoreilla sekä GeForce RTX 50 -sarjan mobiilinäytönohjaimella. Kannettavissa hyödynnetään yhtiön Hyperchamber Cooling -jäähdytysteknologiaa.

Konseptitason tuotteena Legion Pro Rollable ei ole tulossa myyntiin. Uuden Legion Go -mallin myyntien pitäisi sen sijaan alkaa toukokuussa. Legion 7a-, 5i- ja 5a-malleja odotetaan myyntiin jo huhtikuussa, samoin kuin LOQ 15AHP11 -mallia. LOQ 15IPH11 tulee saataville vain valikoiduilla myöhemmin ilmoitettavilla markkinoilla.

