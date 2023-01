MSI Afterburner -ohjelmiston kehitys loppumassa – Venäjän pakotteet estävät lisensimaksujen maksamisen

Näytönohjainten ylikellotuksen ja muunkin säädön mahdollistava MSI Afterburner -ohjelmisto on monille tietokonekäyttäjille tuttu, mutta nyt ohjelmiston tulevaisuus näyttää synkältä. Sovelluksen kehittäjä nimimerkillä Unwinder toimiva venäläinen Alexey Nicolaychuk on nimittäin kertonut MSI:n hylänneen projektin lähes vuosi sitten jättäen lisenssivelvollisuudet hoitamatta ja perustelleen päätöstä sodalla ja politiikalla, jolla tarkoitetaan Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa vuoden 2022 alussa. Myöhemmässä päivityksessä Unwinder tarkentaa, että käytännössä MSI ei ole kyennyt maksamaan kehittäjälle johtuen Venäjälle asetetuista pakotteista, joihin lukeutuu myös venäläispankkien sulkeminen ulos SWIFT-maksujärjestelmästä.

”War and politics are the reasons. I didn’t mention it in MSI Afterburner development news thread, but the project is semi abandoned by company during quite a long time already. Actually we’re approaching one year mark since the day when MSI stopped performing their obligations under Afterburner license agreement due to “politic situation”. I tried to continue performing my obligations and worked on the project on my own during the last 11 months, but it resulted in nothing but disappointment; I have a feeling that I’m just beating a dead horse and waste energy on something that is no longer needed by company. Anyway I’ll try to continue supporting it myself while I have some free time, but will probably need to drop it and switch to something else, allowing me to pay my bills.”