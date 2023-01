Taittelua ja kokoamista vaativien POC:n ja Dubilin lisäksi esillä oli modulaarinen Mod Free -kotelo.

In Win on yleensä messuilla keskittynyt toinen toistaan huikentelevampien konseptikoteloiden esittelyyn. Tämän vuoden teema oli kuitenkin hieman toinen, vaikkei tarjontaa nytkään tavalliseksi voi haukkua.

In Win POC on edullisimman pään kotelo, joka pyrkii ratkaisemaan nousevien rahtikulujen aiheuttaman ongelman hinnoittelussa. POC vaatiikin käyttäjältä myös tee-se-itse-henkeä, sillä In Win on optimoinut rahtikulut toimittamalla kotelon tasaisina metallilevyinä, jotka käyttäjän pitää taitella itse oikeaan muotoonsa ennen kokoamista. Tasaiset metallilevyt vievät luonnollisesti vähemmän tilaa, kuin koottu kotelo, eivätkä ne vaadi yhtä paljoa pehmusteitakaan.

Dubili on samaa ajatusta noudattava kotelo, mutta hieman tyyriimpään hintaluokkaan.

Mod Free on puolestaan modulaarinen kotelo, jossa ”keskusyksikön” ympärillä on kolme tai neljä irrotettavaa pienempää koteloa: kaksi jäähdyttimille ja yksi virtalähteelle sekä yksi, jonka funktio ei videolla paljastunut. Periaatteessa neljänteen mahtuisi kuitenkin rakentamaan jopa itsenäisen mini-ITX-kokoonpanon. Keskuskotelo on suunniteltu siten, että jäähdytinkotelot voi jättää myös täysin asentamatta, mikä pienentää kotelon viemää tilaa huomattavasti. Virtalähdekotelon voi siirtää myös esimerkiksi kotelon eteen tai katolle ja leveämmästä mallista pitäville voi koteloita asentaa myös keskuskotelon kylkeen.

Valitettavasti videolta ei käy ilmi, milloin In Win aikoo saada tuotteensa kauppoihin asti tällä kertaa. Käytännössä messutarjontaa saatetaan julkaista vielä loppuvuodestakin.

