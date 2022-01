MSI Immerse GV60 on perusominaisuuksiltaan varsin tyypillinen USB-liitäntäinen kondensaattorimikrofoni.

MSI on julkistanut uuden Immerse GV60 -mikrofonin, joka on suunnattu valmistajan markkinoinnin mukaan erityisesti striimauskäyttöön. Kyseessä on USB-C-liitännällä tietokoneen yhteyden muodostava kondensaattorimikrofoni, joka tarjoaa neljä suuntakuviota – stereo, pallo, kardioidi ja kahdeksikko.

MSI Immerse GV60 yltää 24 bittiseen 96 kilohertsin näytteenottotaajuuteen ja toimii ilman erillisiä ajureita. Mikrofonissa on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja 5/8”:n liitäntä, jolla mikrofoni on mahdollista kiinnittää erilliseen telineeseen paketissa mukana tulevan pöytätelineen sijaan. Omaan telineeseen kiinnitystä helpottamaan MSI toimittaa mikrofonin mukana suoraan peräti 3 metrin pituisen USB-kaapelin. Paketissa toimitetaan mukana myös pop-filtteri eli puhkusuoja.

Mikrofonin etupuolella on rullasäätimet suuntakuvion valitsemiseen, mikrofonin äänenvoimakkuuden säätämiseen ja kuulokeulostulon voimakkuuden säätämiseen. Näiden alapuolella sijaitsee myös mikrofonin mykistyskytkin.

Mikrofonin myynti alkaa Yhdysvalloissa tammikuun 21. päivä 129,99 dollarin hintaan yksinoikeudella MSI US:n verkkokaupasta. Mikrofonin saatavuudesta Suomessa ei ainakaan toistaiseksi ole vielä tarkempaa tietoa.

Lähteet: MSI, TechPowerUp