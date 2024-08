MSI julkaisee Gamescomissa kaarevan 32″ 3. sukupolven QD-OLED -näytön

MPG 321CURX tukee muiden 3. sukupolven 32"-luokan QD-OLEDien tavoin 4K-resoluutiota ja 240 hertsin virkistystaajuutta.

Samsungin 3. sukupolven QD-OLED-paneeleihin perustuvat 4K-resoluution ja 240 hertsin paneelit ovat olleet tässä sukupolvessa usean näyttövalmistajan lippulaivamallien katseenvangitsijana. Suurin osa näytöistä on kuitenkin varustettu litteällä paneelilla, mikä ei ole jokaisen käyttäjän mieleen.

MSI on päättänyt täydentää kaarevien 3. sukupolven QD-OLED-näyttöjen valikoimaa omalta osaltaan uudella MPG 321CURX QD-OLED -näytöllään. 32-tuumainen (31,5”), 4K-resoluution QD-OLED-paneeli on kaarevuudeltaan 1700R ja se tukee litteiden sisarustensa tavoin 240 hertsin virkistystaajuutta ja 0,03 ms:n vasteaikaa. Näytöstä löytyy VESA:n DisplayHDR True Black 400- ja ClearMR 13000 -sertifikaatit ja kiinnipalamista ehkäistään MSI OLED Care 2.0 -työkaluilla. Näytön rakenteeseen on upotettu grafeenifilmi ja kustomoitu jäähdytyselementti pitämään huolta lämpötiloista.

Näytön liitinvalikoimasta löytyy kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4a sekä yksi USB-C DP Alt -modella ja 98 watin USB-PD-tuella. Sekä DP- että USB-C-liitännättukevat DisplayStreamCompression-teknologiaa. Lisäksi näytössä on yhden USB-B ja kahden USB-A 2.0:n USB-hubi KVM-kytkimellä ja kuulokeliitäntä. Ohjelmistopuolelta löytyy vielä tekoälyn ryydittämä Gaming Intelligence App.

Näytön virallinen julkaisu tulee tapahtumaan Gamescom-tapahtumassa kuluvaalla viikolla, jolloin saattaa selvitä myös sellaiset yksityiskohdat kuin näytön hinta. MPG-sarja asettaa sen joka tapauksessa yhtiön keskimmäiseen hintahaarukkaan MEG:n alapuolelle ja MAG:n yläpuolelle.

Lähde: Lehdistötiedot (sähköposti)