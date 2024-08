144 eri laitteiseen sisältyy kaikkea tietokoneista eri konsoleihin ja mikä tärkeintä, kaikki niistä ovat pelattavissa vain parin kytkimen painalluksella ja oikean ohjaimen etsimisellä.

Keräily on suosittu harrastus kaikkialla maailmassa. Keräilijöitä löytyy myös pelaajista, mutta Guinnessin Ennätysten Kirjaan päässeen Ibrahim Al-Nasserin pelit ovat myös helposti pelattavissa.

Al Nasserin tietokone-, konsoli- ja pelikokoelma ei ole kenties maailman suurin, mutta se on yhdellä tapaa poikkeuksellinen. Hänellä on peräti 144 eri laitetta kytkettynä yhteen ja ainoaan televisioon useiden HDMI-kytkinten ja erilaisten adaptereiden avulla. Al Nasser pitää tietokoneellaan yllä karttaa, jotta oikean HDMI-kytkimen ja oikean kanavan löytäminen kullekin laitteelle on helpompaa. Hän on myös pitänyt huolta kaapelihallinnasta piilottaen kaikki johdot niin tehokkaasti, kuin mahdollista.

Luonnollisestikaan kokoelma ei rajoitu vain televisioon kytkettyihin laitteisiin, vaan niiden lisäksi Al Nasserilla on kaikkea arcade-kabineteista flippereihin ja käsikonsoleihin, yhteensä yli 400 laitetta. Kokoelman kruunu ei ole kuitenkaan mikään harvinaisuus, vaan Al Nasserille sydäntä lähinnä on kaikesta riippumatta Sega Genesis, tai täkäläisittäin MegaDrive.

