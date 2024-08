OnePlussan 199 euron hintaiset Buds Pro 3:t ovat viimevuotisten Buds Pro 2 -nappikuulokkeiden seuraajat.

OnePlus on julkaissut uudet lippulaivaluokan Buds Pro 3 -nappikuulokkeensa, jotka tarjoavat valmistajan mukaan parannuksia niin äänenlaatuun kuin melunvaimennukseenkin. OnePlussan edelliset Pro-kuulokkeet Buds Pro 2:t kävivät viime vuonna myös io-techin testissä.

Rautapuolella kuunteluelämyksiä on tarjoamassa 11 millimetrin, magneeteilla tehostetut bassokaiuttimet, joissa on sekä keraaminen että metallinen komposiittikalvo. Kuuden mm:n diskanttikaiuttimet on varustettu 35 mikrometrin äänikelalla korkeataajuisten yksityiskohtien parantamiseksi. DA- eli Digital-to-Analog-muuntimia Buds Pro 3:ssa on kaksi per kuuloke, eli sekä basso- että diskanttikaiuttimille on omat muuntimensa. Lisäksi kuulokkeiden äänentoistossa on tehty yhteistyötä kaiutinvalmistaja Dynaudion kanssa.

Melunvaimennusta uutuuskuulokkeissa on viety adaptiiviseen suuntaan, mikä parhaassa tapauksessa mahdollistaa pidemmän akunkeston melunvaimennustoiminnon mukauttaessa voimakkuuttaan ympäröivän melun mukaan. Parhaimmillaan Buds Pro 3:t pystyvät OnePlussan mukaan 50 desibelin melunvaimennukseen. Akunkestoa kuulokkeille luvataan enimmillään 43 tuntia täyteen ladatulla latauskotelolla ja jo 10 minuutin latauksella kuulokkeiden kerrotaan saavan viisi tuntia käyttöaikaa. Kosketustoiminnot hyödyntävät kuulokkeiden varrellista muotoilua, sillä sormia kuuloketta pitkin liu’uttamalla käyttäjä voi säätää äänenvoimakkuutta ja lyhyellä nipistyseleellä hoituu kappaleen vaihto. Pitkällä nipistyksellä puolestaan voi vaihtaa melunvaimennustilaa. Yhdistämisestä eri laitteisiin huolehtivat Bluetooth 5.4 sekä Google Fast Pair.

Buds Pro 3:t tulevat saataville jälleenmyyjien kautta 199 euron suositushintaan vielä elokuun aikana. Värivaihtoehtoina on musta (Midnight Opus) ja vaalea (Lunar Radiance).

Lähde: Sähköpostitiedote