Kaksi uutuusnäytöistä on varustettu Quantum Dot -filtterillä, kun kolmannen erikoisuus on ultralaajakuva.

Emolevyvalmistajasta lähes koko tietokone- ja komponenttialan kattavaksi jätiksi kasvanut MSI on julkaissut uutta verta näyttörintamalle. Uudet Optix-sarjan näytöt tarjoavat sekä perinteisiä laajakuva- että ultralaajakuvavaihtoehtoja.

MSI:n uudet Optix MPG341QR, MPG321UR-QD ja MPG321QRF-QD kuuluvat yhtiön eSports-näyttösarjaan. Kahden näytön perästä löytyvä QD viittaa näyttöjen Quantum Dot -teknologiaan. Kaikille kolmelle näytölle on yhteistä Adaptive-sync-tuki G-Sync Compatible -sertifioinnilla sekä Mystic Light -RGB-valaistus.

Optix MPG321UR-QD -lippulaivamalli on varustettu 32” 3840×2160-resoluution IPS-paneelilla ja maksimissaan 144 Hz:n virkistystaajuudella. Näytön erikoisuus on sen ”KVM 3.0” -kytkin, joka tukee näppämistön ja hiiren jakamisen laitteiden välillä myös konsoleiden peliohjaimia. Näytöstä löytyy lisäksi joukon ainoana HDMI 2.1 -liitin, joita on tarjolla kaksin kappalein.

Optix MPG321QRF-QD on varustettu joukon ainoana näyttönä Rapid IPS -paneelilla. 32” 2560×1440-resoluution paneeli tarjoaa 175 hertsin virkistystaajuuden ja 1 millisekunnin GtG-vasteajan, kun muille mainostetaan 1 ms:n MPRT-vasteaikaa. Näytön KVM-kytkin on 1.0- eli perustasoa.

Optix MPG341QR kuuluu ultralaajakuvanäyttöjen sarjaan ja on kolmikon ainut ilman Quantum Dot -teknologiaa. 34-tuumainen 3440×1440-resoluution IPS-paneeli tukee parhaimmillaan 144 hertsin virkistystaajuutta. Siinä missä sisarnäytöt ovat DisplayHDR 600 -sertifioituja, jää ainut ultralaajakuva DisplayHDR 400 -tasolle. Myös MPG341QR:n KVM-kytkin on perustasoa.

Löydät näyttöjen tarkemmat tekniset yksityiskohdat alla olevasta kuvasta.

MSI ei paljastanut lehdistötiedotteessaan milloin tai mihin hintaan näyttöjä saa kaupasta.

Lähde: MSI