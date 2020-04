Kuten odottaa saattaa, MSI:n uutuudet on varustettu Intelin uusilla 10. sukupolven Core H -sarjan prosessoreilla ja NVIDIAn päivittyneillä GTX 16- ja RTX 20 Super -näytönohjaimilla.

Intel ja NVIDIA päivittivät viime viikon lopulla pelikannettiin tarkoitetut mallistonsa uusilla 10. sukupolven Core H -sarjan prosessoreilla ja GeForce GTX 16- ja RTX 20 Super -päivityksillä. Tämän myötä myös kannettavien valmistajat ovat julkistaneet omat uutuutensa tälle keväälle.

MSI:n mukaan se on keskittynyt uusissa kannettavissaan etenkin akkukeston parantamiseen. Yhtiön mukaan Intelin uutuusprosessorit ja NVIDIAn päivittyneet näytönohjaimet tarjoavat entistä parempaa energiatehokkuutta, mikä yhdistettynä aiempaa suurempiin akkuihin varmistaa viime vuoden malleja pidemmän akunkeston. Akkujen kapasiteetti on nyt parhaimmillaan 99,9 wattituntia, koska kansainväliset lentomatkustusrajoitukset määrittelevät matkustamossa sallittujen akkujen koon alle 100 wattituntiin.

Uudet GS66 Sealth, GS75 Stealth ja GE66 Raider on varustettu parhaimmillaan 300 hertsin FullHD-resoluution IPS-paneelilla. GS66- ja GE66-mallien kohdalla näytön luvataan kattavan 84 % näyttökannen pianta-alasta ja suurin osa reunuksista löytyy näytön alapuolelta. GE66 Raiderissa on panostettu myös RGB-valaistukseen aivan uudella tasolla, sillä kannettavan etureuna on lähes täysin RGB-LED-nauhan peitossa.

Sisällöntuottajien lippulaivamallin Creator 17:n näyttö tarjoaa puolestaan 17,3-tuuman koossa 4K Ultra HD -resoluution, DisplayHDR 1000 -sertifioinnin ja täyden DCI-P3-väriavaruuden. Näytön salaisuus on sen MiniLED-taustavalaistuksessa.

MSI:n uutuusmallisto sisältää kokonaisuudessaan mallit GS66 Stealth, GE66 Raider, GS75 Stealth, GE75 Raider, GP75 Leopard, GL75 Leopard, GF75 Thin, GF65/63 Thin, GT76 Titan, Creator 17, Creator 15M ja Creator 17M. Löydät niiden tarkemmat ominaisuudet MSI:n tiedotteesta.

Lähde: MSI