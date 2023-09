AIO-coolerin pumppublokissa on yhtiön mukaan aiempaa suurempi kylmälevy, jonka uusittu mikrokanavisto tarjoaa entistä enemmän kontaktipinta-alaa jäähdytystehon optimoimiseksi.

Tietokonealan käytännössä joka nurkkaan lonkeronsa ulottanut MSI on julkaissut uutta rautaa AIO-markkinoille. Uudet MAG CoreLiquid E -sarjan AIO-nestecoolerit tulevat saataville mustina ja valkoisina sekä 240 että 360 mm:n kokoluokissa

MSI ei kerro, kenen käsialaa CoreLiquid E -sarjan pumppublokki on, mutta yhtiön mukaan siinä on muun muassa kasvatettu kylmälevyn kontaktialuetta samalla kun sen sisäpuolen mikrokanavien tiheyttä ja syvyyttä on optimoitu jäähdytystehon parantamiseksi. Nestekierto blokissa on suunniteltu siten, että jäähdyttimestä tuleva viileä vesi pitää pumpun kylmänä ja prosessorin lämmin vesi johdetaan jäähdyttimelle mahdollisimman kaukana 3-vaihemoottoria hyödyntävästä pumpusta. Pumppublokin kansi on käännettävissä, mikäli haluaa pitää MSI:n RGB-valaistun logon oikeassa asennossa.

MAG CoreLiquid E -sarjan jäähdyttimet ovat joko 240 tai 360 mm:n kokoluokkaa ja niissä on kuusi kanavaa kumpaankin suuntaan läpi itse jäähdyttimen ripojen. Neste kulkee jäähdyttimeltä blokille monikerroksisella letkulla, mikä eliminoi haihtumisen yhtiön mukaan käytännössä täysin.

Jäähdyttimeen puhaltaa koosta riippuen kaksi tai kolme 120 mm:n nestelaakeroitua tuuletinta, joiden lavat on valmistettu erittäin puhtaasta akryylistä osoitettavan RGB-loiston kirkkauden varmistamiseksi. PWM-ohjatuille tuulettimille luvataan 25,5-75,04 CFM:n ilmavirtaa nopeudesta riippuen.

MSI MAG CoreLiquid E240- ja E360 -tulevat myyntiin välittömästi. Hinta.fi-hintaseurannan mukaan E240 on hinnoiteltu edullisimmillaan noin 145 ja E360 noin 178 euroon. AIO-coolerit ovat yhteensopivia AMD:n AM4- ja AM5- sekä Intelin LGA115x-, 1200- ja 1700 -kantojen kanssa. 360 mm:n versiolle luvataan lisäksi AMD:n TR4- ja sTRX4-tuki.

Lähde: MSI 240 mm, 360 mm