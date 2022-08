MSI:n vuotaneet Z790-dokumentit lupaavat entistä korkeampia DDR5-nopeuksia

VideoCardzin haltuunsa saamien dokumenttien mukaan MSI:n Z790 MEG -sarjan emolevyillä DDR5-muistien puolella on tuettuna parhaimmillaan DDR5-6800 ja DDR4-puolella DDR4-5333.

Intelin tulevat Raptor Lake -koodinimelliset 13. sukupolven Core -prosessorit tulevat sopimaan nykyisiin 600-sarjan emolevyihin, mutta niiden rinnalla tullaan julkaisemaan myös uudet 700-sarjan emolevyt. VideoCardz on saanut nyt haltuunsa yksityiskohtia MSI:n MEG Z790 -emolevyn tuomista parannuksista.

13. sukupolven Core -prosessorit tulevat tukemaan virallisesti nopeampia muisteja, kuin nykyiset 12. sukupolven Alder Laket. Myös emolevyllä tulee kuitenkin vaikutusta ja ennakkotietojen perusteella myös ns. ylikellotetut XMP-muistit tulevat taipumaan aiempaa korkeammalle.1

VideoCardzin käsiinsä saamien MSI:n MEG Z790 -sarjan emolevyjen teknisiä tietoja listaavien dokumenttien mukaan emolevy tulee tukemaan JEDEC-standardin mukaisesti maksimissaan DDR5-5600 nopeutta (Single Rank). XMP-profiilien puolella tuettuna on parhaimmillaan jopa DDR5-6800 Single Rank -muisteilla yhdellä kammalla per kaksoismuistikanava. Dual Rank -muistien tai kahden muistikamman käyttö per kaksoismuistikanava tiputtaa tuetun nopeuden DDR5-6400:aan ja kaksi Dual Rank -muistikampaa per kaksoismuistikanava entisestään DDR5-5600:aan.

DDR4-puolella MSI:n Z790-emolevyt tulevat tukemaan parhaimmillaan DDR4-5333:a, kun käytössä on yksi Single Rank -kampa per kanava. Dual Rank -kammat tiputtavat nopeuden DDR4-4800:aan ja kaksi Singel Rank -kampaa per kanava DDR4-4400:aan. Kahdella Dual Rank -kammalla per kanava tuettuna on enää DDR4-4000-nopeus.

