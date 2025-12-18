Kingstonin johdossa arvellaan NAND-muistipiirien hintojen nousevan yhä lisää seuraavien kuukausien aikana.

Esimerkiksi SSD-asemia ja RAM-muisteja valmistava Kingston ei usko tekoälybuumista kumpuavan muistipiirien hintakatastrofin helpottavan vielä lähikuukausina. Yhtiön datakeskus-SSD-asemiin keskittyvän liiketoiminnan johtaja Cameron Crandall on kertonut The Full Nerd Network -podcastissa, että NAND-muistipiirien hinta on noussut vajaan vuoden aikana peräti 246 prosenttia, josta leijonanosa ajoittuu viimeiselle parille kuukaudelle. Esimerkiksi SSD-asemien hinnasta NAND-piirit muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan, minkä vuoksi SSD-valmistajat – kuten Kingston – joutuvat säätämään asemiensa hintaa ylöspäin pitääkseen tuotannon kannattavana.

Randallin puheet eivät juuri tuo lohtua esimerkiksi uuden PC:n rakentamista harkitseville, ja hän kehottikin kuluttajia tekemään SSD- ja RAM-hankinnat ennemmin eikä myöhemmin. Esimerkiksi Radeon-näytönohjaimia valmistavan Sapphiren arvion mukaan muistipiirien hinnat alkaisivat kuitenkin tasoittua seuraavien 6–8 kuukauden sisällä. Randallilta myös kysyttiin podcastissa, aikooko Kingston seurata Micronin jalanjäljissä, joka hylkäsi kuluttajapuolen kokonaan keskittyen täysin yritysmyyntiin, mutta moisia suunnitelmia yhtiöllä ei ole.

Lähde & Kuva: Tom’s Hardware