Parhaillaan käynnissä oleva tekoälybuumi on nostanut NVIDIAn arvon nopeasti maailman arvokkaimmaksi yritykseksi. Pian buumin vaikutus alkaa näkyä merkittävästi myös muistimarkkinoilla, mikäli viimeaikaisiin raportteihin ja lausuntoihin on uskominen.
NAND-teknologioihin ja ohjainpiireihin erikoistuneen Phisonin toimitusjohtaja Pua Khein-Seng on kertonut haastattelussa, että ensi vuodelle povattu pula NAND Flash -piireistä tulee kestämään jopa kymmenen vuoden ajan. Pulan takana on paitsi tekoälymarkkinoiden kysyntä, myös muistivalmistajien viimeaikaiset ratkaisut.
Khein-Sengin mukaan aiemmin NAND-valmistajien investoinnit tuotantoon olivat usein jopa tappiollisia, koska lisäkapasiteetti tarkoitti samalla hintojen romahdusta. Tämä on johtanut investointien hidastumiseen ja myöhemmin Micronin ja SK Hynixin kohdalla panostuksen uudelleen ohjaamiseen DRAM-puolelle täyttämään tehokkaiden laskentapiirien vaatimaan HBM-muistin tarvetta.
Nyt NAND-piirien kysyntä on noussut nopeasti korkealle tasolle, kun palvelimissa siirrytään enenevissä määrin kiintolevyistä SSD-asemiin. Tämä on TrendForcen raportin mukaan johtanut hintojen jäädyttämiseen tai nostamiseen kaikissa NAND-piirejä hyödyntävissä tuotekategorioissa ainakin SanDiskin, Micronin ja Western Digitalin osalta. Koska tuotantokapasiteettiin ei ole myöskään investoitu merkittävästi, johtaa korkea kysyntä ennusteiden mukaan merkittävään muistipulaan.
Myös DRAM-puolella tilanne näyttää kuluttajien kannalta synkältä. Reutersin raportin mukaan OpenAI on lyönyt lukkoon sopimukset Samsungin ja SK Hynixin kanssa muistien toimituksista sen Stargate-tekoälypalvelinprojektiin.
Projektin muistivaatimukset ovat niin massiivisia, että Bloombergin mukaan valmistajat tulevat toimittamaan valmiiden piirien sijasta OpenAI:lle suoraan leikkaamattomia piikiekkoja täynnä muistipiirejä. OpenAI:n huhutaan tarvitsevan jopa 900 000 DRAM-piikiekkoa kuukaudessa, kunnes Stargate-projekti on valmis.
TechInsightsin arvion mukaan koko maailman tuotantokapasiteetti olisi noin 10 miljoonaa piikiekon aloitusta per kuukausi, josta erilaisten DRAM-piirien osuus olisi ollut vuonna 2024 22 % eli reilut 2 miljoonaa kiekkoa. Sen odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 2,25 miljoonaan kiekkoon, josta OpenAI olisi haukkaamassa jopa 40 %.
