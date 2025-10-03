NAND-puolella pulan takaa löytyy vähentyneet investoinnit tuotantokapasiteettiin ja palvelinten siirtyminen SSD-aikaan, kun DRAM-puolella OpenAI:n Stargate-projektin odotetaan haukkaavan jopa 40 % koko maailman DRAM-tuotannosta pitkäksi aikaa.

Parhaillaan käynnissä oleva tekoälybuumi on nostanut NVIDIAn arvon nopeasti maailman arvokkaimmaksi yritykseksi. Pian buumin vaikutus alkaa näkyä merkittävästi myös muistimarkkinoilla, mikäli viimeaikaisiin raportteihin ja lausuntoihin on uskominen.

NAND-teknologioihin ja ohjainpiireihin erikoistuneen Phisonin toimitusjohtaja Pua Khein-Seng on kertonut haastattelussa, että ensi vuodelle povattu pula NAND Flash -piireistä tulee kestämään jopa kymmenen vuoden ajan. Pulan takana on paitsi tekoälymarkkinoiden kysyntä, myös muistivalmistajien viimeaikaiset ratkaisut.

Khein-Sengin mukaan aiemmin NAND-valmistajien investoinnit tuotantoon olivat usein jopa tappiollisia, koska lisäkapasiteetti tarkoitti samalla hintojen romahdusta. Tämä on johtanut investointien hidastumiseen ja myöhemmin Micronin ja SK Hynixin kohdalla panostuksen uudelleen ohjaamiseen DRAM-puolelle täyttämään tehokkaiden laskentapiirien vaatimaan HBM-muistin tarvetta.

Nyt NAND-piirien kysyntä on noussut nopeasti korkealle tasolle, kun palvelimissa siirrytään enenevissä määrin kiintolevyistä SSD-asemiin. Tämä on TrendForcen raportin mukaan johtanut hintojen jäädyttämiseen tai nostamiseen kaikissa NAND-piirejä hyödyntävissä tuotekategorioissa ainakin SanDiskin, Micronin ja Western Digitalin osalta. Koska tuotantokapasiteettiin ei ole myöskään investoitu merkittävästi, johtaa korkea kysyntä ennusteiden mukaan merkittävään muistipulaan.

Myös DRAM-puolella tilanne näyttää kuluttajien kannalta synkältä. Reutersin raportin mukaan OpenAI on lyönyt lukkoon sopimukset Samsungin ja SK Hynixin kanssa muistien toimituksista sen Stargate-tekoälypalvelinprojektiin.

Projektin muistivaatimukset ovat niin massiivisia, että Bloombergin mukaan valmistajat tulevat toimittamaan valmiiden piirien sijasta OpenAI:lle suoraan leikkaamattomia piikiekkoja täynnä muistipiirejä. OpenAI:n huhutaan tarvitsevan jopa 900 000 DRAM-piikiekkoa kuukaudessa, kunnes Stargate-projekti on valmis.

TechInsightsin arvion mukaan koko maailman tuotantokapasiteetti olisi noin 10 miljoonaa piikiekon aloitusta per kuukausi, josta erilaisten DRAM-piirien osuus olisi ollut vuonna 2024 22 % eli reilut 2 miljoonaa kiekkoa. Sen odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 2,25 miljoonaan kiekkoon, josta OpenAI olisi haukkaamassa jopa 40 %.

