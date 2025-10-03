Euroopan omavaraisuuden eteen prosessori on tuskin paljoakaan tekemässä, sillä se on jo nyt julkistushetkellään pahasti vanhentunut ja markkinoille on tarkoitus ehtiä vasta 2027.

SiPearl tunnetaan parhaiten eurooppalaisesta, EU-rahoitetusta HPC-käyttöön tarkoitetusta ja valitettavan moneen kertaan myöhästyneestä Rhea-prosessoristaan. Nyt yhtiö on julkaissut seuraavan prosessorinsa, joka on tarkoitettu erinäisten valtiollisten toimijoiden tarpeisiin.

SiPearl Athena1 perustuu Rhea1-arkkitehtuuriin, mutta se on suunnattu HPC-laskennan sijasta mm. hallitusten, puolustusteollisuuden sekä ilmailu- ja avaruusalan tarpeisiin. Muutoksia Rheaan verrattuna on tehty mm. tietoturvallisemman kommunikaation, kryptografian ja salauksen saralla.

Valitettava tosiasia jo tässä vaiheessa on se, että myöhästelevän Rhean tapaan myös Athena1 on jo ennen valmistumistaan pahasti vanhentunut. Se perustuu vuonna 2020 julkaistuihin Arm Neoverse V1 -ytimiin, joita on mallista riippuen käytössä 16, 32, 48, 64 tai 80. Se valmistetaan TSMC:n tehtailla ja mikäli Neoverse-ytimiä ei ole sovitettu tuoreemmalle prosessille, pitäisi käytössä olla jo vanhahtava 7 nanometrin perheeseen kuuluva N6-prosessi. Prosessorit myös paketoidaan Taiwanissa, mutta paketointi aiotaan siirtää myöhemmin Eurooppaan. Prosessoreiden pitäisi saapua markkinoille vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon aikana.

