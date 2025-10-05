Viime vuonna julkaistun Soran seuraaja luo entistä realistisempia ja uskottavampia videoita.

Yhdysvaltalainen OpenAI julkaisi videoita generoivan Sora-tekoälymallinsa viime vuonna, mutta alan nopea kehitys on saanut yhtiön julkaisemaan sille jo seuraajan, joka on simppelisti Sora 2. OpenAI itse kehuu Sora 2:n olevan yhtä merkityksellinen videoiden tekoälygeneroinnille kuin GPT-3.5 kielimalleille ja luonnehtii sitä askeleeksi kohti ”yleistä tekoälyä”.

Aiemmille tekoälymalleille vaikeuksia on tuottanut mm. ihmisten ja esineiden uskottavuus etenkin liikkeessä, sillä usein videoissa esiintyy vääristyneitä ja luonnottomia muotoja. Sora 2:ssa tähän on panostettu, mikä näkyy esimerkiksi realistisen näköisissä eläinten liikeradoissa ja ihmisten suorittamissa akrobatiaesityksissä. Vaikka täydellisyydestä ollaan edelleen kaukana, on Sora 2 edeltäjiään parempi fysiikan lakien noudattamisessa videoissaan. Videoihin saadaan myös realistista äänimaailmaa ja puhetta, joka on linjassa hahmojen suun liikkeiden kanssa.

OpenAI on aloittanut Sora 2:n jakelun ilmaisena Sora-sovelluksena, joka on ladattavissa toistaiseksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa iOS-laitteille. Kutsun vastaanottamisen ja rekisteröitymisen jälkeen käyttäjät pääsevät Sora 2:een käsiksi myös selaimessa. EU-alueella Sora 2:n saatavuuttaa saadaan kuitenkin todennäköisesti odottaa vielä pitkään tekoälysovelluksia koskevien EU-säädösten vuoksi.

Lähde: OpenAI