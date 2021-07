Vaikka näytönohjainten hinnat ovat Saksassa edelleen alkuvuotta korkeammat, on niiden saatavuus parantunut ja hinnat pysyneet laskusuunnassa jo yli kuukauden päivät.

Uutisoimme aiemmin tällä viikolla Kiinassa myyntiin tulleista, jälleenmyyntihintoihin nähden suorastaan naurettavan edullisista käytetyistä näytönohjaimista. Louhintafarmeilla rääkätyt näytönohjaimet eivät ole kaikkien makuun, mutta se petaa myös uusien näytönohjainten hintojen laskua tulevaisuudessa.

Saksalainen 3DCenter on julkaissut viime sunnuntaina taulukon, jossa on kuvattuna sekä AMD:n että NVIDIAn uusimman sukupolven näytönohjainten jälleenmyyntihinnat Saksassa suhteessa niiden virallisiin suositushintoihin. Vaikka hinnat ovat edelleen reilusti kohollaan, on trendi jo selvästi laskusuuntaan.

3DCenterin graafi kattaa AMD:n Radeon RX 6000 -sarjan ja NVIDIAn GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjainten hinnat 17. tammikuuta lähtien ja päättyen 4. heinäkuuta. Graafin alussa NVIDIAn näytönohjaimet maksoivat 27 % yli suositushintojen, kun AMD:n hinnat olivat 40 % koholla. Tammikuusta lähtien trendi oli ylöspäin yhtä NVIDIAn hintojen notkahdusta lukuunottamatta ja hinnat kohosivat huippuunsa toukokuussa. AMD:n huippu oli 114 % yli suositushintojen toukokuun alussa ja NVIDIAlla oli suorastaan älytön, jopa 204 % yli suositushintojen kohoava hintahuippu kuun puolivälissä. Yksittäisen huipun ulkopuolella NVIDIAn hinnat olivat pahimmillaan 138 % yli suositushintojen.

Toukokuun loppua kohden alkoi kuitenkin muutos ja hintojen lasku. Ajankohtaiset keskimääräiset hinnat Saksassa ovat nyt kummallakin valmistajalla 153 % suositushinnoista. Laskevan trendin voi kuitenkin odottaa jatkuvan edelleen, sillä 3DCenterin artikkelin mukaan myös näytönohjainten saatavuus on parantunut merkittävästi viime viikoina.

