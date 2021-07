OnePlus on rajoittanut suosittujen sovellusten toimintanopeutta parantaakseen puhelintensa akunkestoa

Anandtech julkaisi eilen artikkelin, jossa tutustuttiin OnePlussan puhelinten virranhallintaan ja sovellusten virrankäyttöön. Sivuston löydöksien mukaan OnePlus on rajoittanut tuoreimmissa 9-sarjan älypuhelimissaan useita sovelluksia pääsemästä käsiksi Snapdragon 888 -järjestelmäpiirin tehokkaimpaan X1-ytimeen. Pahimmillaan Chrome-verkkoselain oli rajoitettu jopa A55-pohjaisille virransäästöytimille.

Rajoituksista huolimatta muun muassa suositut suorituskykyä mittaavat sovellukset, kuten GeekBench kuitenkin toimivat täydellä teholla. Virranhallintarajoitusten tultua ilmi on Geekbench ilmoittanut Twitterissä tulkitsevansa OnePlussan harrastavan suorituskykysovellusten tulosten manipulointia, minkä myötä OnePlus 9:n ja OnePlus 9 Pron tulokset on poistettu Geekbenchin suorituskykytaulukoista.

It's disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We've delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o

— Geekbench (@geekbench) July 6, 2021