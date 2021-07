Open 3D Foundationin takaa löytyy pitkä lista alan jättejä sekä Linux Foundation. Uusi säätiö tuo saataville myös Amazon Lumberyardiin perustuvan O3DE-pelimoottorin.

Linux Foundation on aiempien Open Source Development Labsin ja Free Standards Groupin yhdistymisestä syntynyt voittoa tavoittelematon säätiö, joka pyrkii standardoimaan Linuxia ja edistämään sen yleistymistä. Järjestöön kuuluu lukuisia alan jättejä ja se on muun muassa Linus Torvaldsin Linux-kehitystyön rahoittaja.

Nyt Linux Foundation on ilmoittanut aikovansa perustaa uuden Open 3D Foundation -säätiön. Niin ikään voittoa tavoittelemattoman säätiön on tarkoitus kiihdyttää avoimen lähdekoodin peli- ja simulaatioteknologioiden kehitystä. Säätiö tulee tukemaan avoimen lähdekoodin projekteja, joiden se katsoo edistävän erilaisia pelinkehitykseen liittyviä teknologioita.

Ensimmäinen Open 3D Foundationin hallinnoima projekti on Open 3D Engine eli O3DE. O3DE on todellisuudessa päivitetty versio Amazon Lumberyard -pelimoottorista, jonka AWS on antanut säätiön käyttöön Apache 2.0 -lisenssin puitteissa. Lumberyard on puolestaan alun perin Crytekin CryEngineen perustunut pelimoottori, jota on toki vuosien varrella päivitetty useaan otteeseen täysin irrallaan CryEnginestä. Kehittäjäversio O3DE:stä on ladattavissa välittömästi.

Open 3D Foundation -säätiön perustajajäseniä ovat AccelByte, Adobe, Apocalypse Studios, Audiokinetic, AWS, Backtrace.io, Carbonate, Futurewei, GAMEPOCH, Genvid Technologies, Hadean, HERE Technologies, Huawei, Intel, International Game Developersr Association, KitBash3D, Kythera AI, Niantic, Open Robotics, PopcornFX, Red Hat, Rochester Institute of Technology, SideFX, Tafi, TLM Partners ja Wargaming.

Samalla ilmoitettiin lokakuun 12. päivä pidettävistä O3DECon-kehittäjätapahtumasta sekä GDC-messuilla 22. heinäkuuta pidettävästä O3DE-paneelikeskustelusta.

Lähde: Linux Foundation