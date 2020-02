Nettikauppa lipsautti julki Intelin 10. sukupolven Core-prosessoreiden hintoja

Mikäli nettiin eksyneet hinnat pitävät paikkansa, ei Intel ole lähdössä kilpailemaan hinnalla vaan pitää uusissa prosessoreissaan nykyistä vastaavan hintatason.

Intelin odotetaan julkaisevan Comet Lake-S- eli 10. sukupolven Core-työpöytäprosessorit huhtikuun alussa tai viimeistään toukokuussa. Nyt nettiin on eksyneet ensimmäiset hintatiedot tulevista prosessoreista.

Tuttu Twitter-vuotaja momomo_us on twiitannut kuvan tuntemattoman slovakialaisen verkkokaupan sivulta, jossa on listattuna useita eri 10. sukupolven Core -prosessoria ja uusia Celeron- ja Pentium-prosesssoreita hintoineen. Toistaiseksi on mahdotonta varmistaa, ovatko hinnat todellisia, mutta ne ovat hyvin lähellä nykyisiä vastaavan luokan prosessoreita.

Kaupan listauksen mukaan Core i5-10600 maksaisi verottomana 232,88 euroa, i5-10500 210,60 euroa, i5-10400 189,45 euroa ja i5-10400F 161,60 euroa. Core i3-10320 on hinnoiteltu verottomana 169,40 euroon, i3-10300 158,26 euroon ja i3-10100 127,08 euroon. Pentium G6600:n hinnaksi kerrotaan 97 euroa, G6500:n 85,87 euroa, G6400:n 66,94 euroa ja Celeron G5920 56,15 euroon ja G5900 44,72 euroon. Kaikkien mallien hinnat ovat prosessoreiden myyntipaketoiduille versioille.

Mikäli sama trendi jatkuu lopullisissa myyntihinnoissa, ei markkinoille ole luvassa ainakaan merkittävää hintakilpailua Intelin uusien prosessoreiden toimesta.

Lähde: momomo_us @ Twitter