Kenties koko joukon mielenkiintoisemmat tuotteet ovat täyttä langattomuutta niin PWM-ohjauksen, virransyötön kuin ARGB-ohjauksenkin osalta lupaavat tuulettimet.

DeepCoolin Computex 2026 -tarjontaan kuuluu uusia coolereita, tuulettimia ja koteloita. Valitettavasti yksityiskohdat tuotteista ovat vielä varsin hataria.

DeepCoolin uusi lippulaivacooleri työpöytäprosessoreille on Assassin V Vision, joka on varustettu uudella VC 2.0 -höyrykammiotekniikalla. Cooleri on saatu aiempaa kompaktimpaan kokoon ja sen päällä komeilee 4,5” LCD-näyttö, joka raportoi mm. lämpötiloja ja muita koneen tietoja. Kaksoistornirakenteesta huolimatta käytössä on vain yksi, mutta poikkeuksellisesti jopa 38 mm paksu 140 mm:n tuuletin. Kahteen torniin johdetaan lämpöä yhteensä kahdeksalla lämpöputkella ja se lupaa myös täyden yhteensopivuuden erilaisten muistien kanssa.

AN600 VC tuo puolestaan höyrykammiotekniikan kompakteihin ja matalaprofiilisiin kokoonpanoihin. Se on varustettu niin ikään uudella höyrykammiotekniikalla ja sen tuulettimen luvataan täyttävän ISO 1940 G6.3 -standardin. Coolerin meluntuoton kerrotaan olevan pahimmillaan 27,2 dB(A).

AK700 VC ja AK700 VC WH puolestaan päivittävät aiemman AK700-mallin VC 2.0 -höyrykammiolla niin mustassa kuin valkoisessakin kuosissa. Niiden tuuletin on varustettu kehittyneellä 3-vaiheisella, 10-napaisella ja 12-lovisella moottorilla. Tuuletin lupaa täydellisen yhteensopivuuden muisteista riippumatta, eli se ei osu niiden tielle edes vahingossa.

Työasemapuolelle DeepCool esitteli uuden StationX 620 -coolerin, jonka se kertoo olevan optimoitu AMD:n Ryzen Threadripper- ja Epyc-prosessoreiden korkeille ydinmäärille. Kaksoistornirakenteella ja kahdella 30 mm paksulla 120 mm:n tuulettimella varustetun coolerin luvataan piisaavan jopa 540 watin kuormille. Myös sen tuulettimet noudattavat ISO 1940 G6.3 -standardia.

Nestejäähdytyksen saralla yhtiö esitteli uutta SilentNox Pro 360 -cooleria, joskin vain pumppublokin osalta. Pumppublokki on varustettu 6,67” näytöllä, joka kaareutuu pumppublokin toiselle sivulle. DeepCool käyttää omaa pumpputeknologiaansa ja sen luvataan tarjoavan entistä parempaa suorituskykyä matalalla melutasolla. Esille pääsi myös LT360 Vision ARGB; jossa on perinteisempi suora, mutta käännettävissä oleva 4,5” LCD-näyttö ja yhtiön 6. sukupolven pumpputeknologia.

Tuuletinpuolelle saatiin uutena FL12 Wireless Edition, FD12 V2, FD12 ARGB V2, FL12 INF ja FD360 ARGB. Ensin mainittu lupaa olla täysin langaton, eli sekä PWM-ohjaus, virransyöttö että ARGB-signaalit kulkevat tuulettimelle langattomasti. FD12 V2 ja FD12 ARGB V2 lupaavat tarjota kovaa suorituskykyä matalalla melutasolla joko ARGB-valaistuksella tai ilman. FL12 INF puolestaan varustettu ilmeisesti samalla langattomalla tekniikalla kuin Wireless Edition, mutta kahdella Infinity Mirror -efektin tuovalla pinnalla ja maltillisella valaistuksella. FD36 ARGB käyttää samaa tekniikkaa kuin muutkin FD-tuulettimet, mutta siinä kolme tuuletinta on lyöty yhteen runkoon.

Yhtiö julkaisi tuuletinpuolelle myös kuvat kahdesta nimettömäksi jääneestä tuulettimesta, mutta epäselväksi jäi, onko kyse oikeasti uusista tuulettimista vai vain yhtiön tuuletinten ISO 1940 G6.3 -standardin tukemisen mainostamisesta. Toinen tuulettimista on rakenteeltaan varsin poikkeuksellinen, sillä sen runko on pyöristetty toiselta reunaltaan siten, ettei siinä ole ruuvipaikkoja kiinnitykseen.

Koteloiden saralla DeepCool laajensi CH690-perhettä uudella LCD-mallilla, joka eroaa aiemmista integroidulla 7” IPS-näytöllä. Näytön resoluutio on 1024×600 ja se yltää 500 nitin kirkkauteen. Koteloon on esiasennettu neljä ARGB-tuuletinta ja yksi valonauha ja siihen sopii yhteensä 10 tuuletinta ja vaikka 420 mm pitkä jäähdytin.

CH170 Plus UES on puolestaan uusi paranneltu versio kompaktin pään CH170 Plus -kotelosta. Siinä on pikakiinnitteiset sivupaneelit, tuki 140 mm pitkille ATX/SX/SFX-L Plus -virtalähteille ja tilaa 164 mm korkealle coolerille ja 240 mm:n AIO-jäähdyttimelle. Näytönohjain voi olla kotelossa jopa neljä korttipaikkaa paksu.

CL600 on miditorniluokan ATX-kotelo, jossa panostetaan tehokkaaseen jäähdytykseen ja helppoon tietokoneen rakentamiseen. Siinä on mukana kaksi esiasennettua Reverse-mallin tuuletinta, tilaa yhteensä kahdeksalle tuulettimelle ja jopa 175 mm korkeille prosessoricoolereille. Kotelon etupaneeli on koristeltu puuaksentein ja I/O-paneeli on sijoitettu kotelon vasemman kyljen etualaosaan.

Lähde: DeepCool