Nothing hyppää mukaan lippulaivapuhelinten markkinoille uudella Phone (3):lla.

Brittiläisen Nothingin odotetusta Phone (3) -älypuhelimesta on riittänyt viime aikoina niin vuotouutisia kuin valmistajan omiakin kiusoitteluita, mutta nyt laite on virallisesti paljastettu kaikkine ominaisuuksineen.

Uutuuspuhelimen muotoilu on melko tuttua Nothingia mustalla ja valkoisella värivaihtoehdolla, mutta etenkin kamera-asettelu on tällä kertaa ehkä vieläkin massasta erottuvampi kuin kevään Phone (3a) -mallistossa. Nothingin puhelimista tutut Glyph-valot on nyt päivitetty Glyph Matrix -näytöksi puhelimen takaosan oikeaan yläkulmaan. Glyph Matrix voi näyttää vaihtuvia kuvia esteettisessä tarkoituksessa, mutta sen voi asettaa näyttämään myös puhelimen notifikaatioita sekä vaikkapa kameran ajastimen. Glyph Matrixille on myös oma hallintapainikkeensa.

Mukana on myös Phone (3a) -mallistossa lanseerattu Essential Space -ominaisuus Essential Key -painikkeineen, jota voi käyttää muistiinpanojen tekemiseen tekoälyavusteisesti. Ominaisuutta on tosin täydennetty Essential Search -toiminnolla, joka on käyttöliittymään leivottu tekoälyhakukone.

Phone (3) on valmistajan ensimmäinen puhelin lippulaivaluokkaan, ja vaikka sitä ei aivan markkinoiden kärkipäätä edustavalla järjestelmäpiirillä olekaan varustettu, on piiriksi valikoitunut kuitenkin Qualcommin suhteellisen suorituskykyinen Snapdragon 8s Gen 4, minkä valmistaja paljasti jo keväällä. Piirin kylkiäisenä tulee RAM-muistia ja tallennustilaa kombinaatioilla 12 & 256 sekä 16 & 512 gigatavua.

Puhelimessa on 120 hertsin AMOLED-näyttö 6,67 tuuman koossa. Näytön resoluutio on 1260 × 2800 pikseliä ja sen maksimikirkkaus yltää 1600 nitiin ja pistemäinen maksimikirkkaus 4500 nitiin.

Kolmoistakakamera tarjoaa pääkameran, optisen 3x-telekameran sekä ultralaajakulmakameran, joiden kaikkien tarkkuus on 50 megapikseliä, kuten myös etukamerassa. Videokuvaus onnistuu 60 FPS:n nopeudella sekä 4K- että 1080p-tarkkuudella.

Akun kapasiteetti on 5150 milliampeerituntia ja se tukee 65 watin pikalatausta sekä 15 watin langatonta latausta. Myös muiden laitteiden lataus käänteisellä virransyötöllä onnistuu.

Nothing Phone (3):n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 160,6 × 75,6 × 9 mm – 218 g

IP68-suojaluokitus, Gorilla Glass 7i -suojalasi

6,67” Flexible AMOLED-näyttö, 120 Hz, 1260 × 2800 pikseliä (460 PPI), 1600 nitin maksimikirkkaus (4500 nitin pistemäinen)

Snapdragon 8s Gen 4 -järjestelmäpiiri (TSMC 4 nm) CPU: 1 × Cortex-X4 + 7 × Cortex-A720 GPU: Adreno 825

12 & 16 Gt RAM-muistia

256 & 512 Gt tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,3″ sensori), f1.68, PDAF, OIS, EIS 50 megapikselin 3x-telekamera (1/2,75″ sensori), f2.68, AF, OIS, EIS, 6x-sensorirajaus 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,76” sensori), f2.2, 114°:n kuvakulma

50 megapikselin etukamera (1/2,76″ sensori), f2.2

Videokuvaus: 4K 60/30 FPS & 1080p 60/30 FPS

5G NR, 4G LTE, (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS, Navic, SBAS

Stereokaiuttimet

Akku: 5150 mAh Langallinen lataus 65 W, langaton 15 W Käänteinen lataus 7,5 W (langallinen) & 5 W (langaton)

Nothing OS 3.5 (Android 15) 5 Android-versiopäivitystä, 7 vuoden tietoturvakorjaukset



Nothing Phone (3):n ennakkotilaus alkaa 4. heinäkuuta. Suositushinnat 12 & 256 ja 16 & 512 Gt:n malleille ovat Nothingin verkkosivuilla 879 ja 979 euroa, mutta Suomessa hinnat asettunevat 799 ja 899 euroon.

Lähde: Nothing