NVIDIA esitteli tulevien ajureiden DLDSR-teknologian ja muut uudistukset

DLDSR hyödyntää DLSS:n tapaan tensoriytimiä ja tarjoaa yhtiön mukaan DSR 4X:ään verrattavaa laatua selvästi paremmalla suorituskyvyllä.

NVIDIA julkaisi tänään uuden GeForce RTX 3080 12 Gt -näytönohjaimen ja sen mukana ensimmäiset Release 510 -ajurit, jotka tukevat poikkeuksellisesti vain uutta RTX 3080 12 Gt -näytönohjainta. Samalla yhtiö kuitenkin julkaisi myös uuden Game Ready -artikkelin, jossa se kertoo 14. tammikuuta julkaistavien ajureiden uudistuksista.

Tulevat Release 510 -sarjan ajurit tuovat mukanaan uuden Deep Learning Dynamic Super Resolution- eli DLDSR-teknologian. Käytännössä kyse on DLSS:n tapaan neuroverkkoa hyödyntävä skaalausmetodi, mutta tällä kertaa kuvaa skaalataan alaspäin. Yhtiön mukaan DLDSR 2,25X, joka renderöi pelin sisäisesti 1620p-resoluutiolla ja skaalaa sitten 1080p:ksi, vastaa laadultaan suurin piirtein DSR 4X:ää, jossa peli renderöitäisiin 4K-resoluutiolla ja skaalattaisiin alas 1080p:ksi.

Lisäksi yhtiö on lyöttäytynyt yhteen ReShade-varjostimia kehittävän Pascal Gilcherin kanssa tuodakseen ajureihin uusia Freestyle-filttereitä. Uudet filtterit ovat SSRTGI, SSAO ja Dynamic DOF. SSRTGI eli Screen Space Ray Traced Global Illumination on käytännössä sama kuin ReShadesta jo aiemmin tuttu RayTracing ReShader Filter, SSAO eli Screen Space Ambient Occlusion taas jälkiprosessointina tehty varjostusteknologia ja Dynamic DOF eli Depth of Field taas luo bokeh-henkistä syvyyspehmennystä niin ikään jälkiprosessointina. Freestyle-filtterit vaativat toimiakseen GeForce Experiencen.

Tulevissa ajureissa tulee lisäksi olemaan mukana Game Ready -leimat God of Warille, Rainbow Six Extractionille, Hitman III:lle, The Anacrusikselle, GRITille ja Monster Hunter Riselle.

Lähde: NVIDIA