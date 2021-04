Ajureissa on Game Ready -leima Metro Exodus PC Enhanced Editionille ja viimeisimmät päivitykset Mass Effect Legendary Editionille ja Resident Evil Villagelle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 466.27 -ajurit ovat saatavilla Windows 7-, 8(.1)- ja 10 -käyttöjärjestelmiä ja ne tukevat kaikkia yhtiön mobiilinäytönohjaimia Maxwell- ja työpöytänäytönohjaimia Kepler-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 466.27 -ajureiden merkittävin uudistus on Game Ready -leima Metro Exoduksen PC Enhanced Edition -versiolle, joka lisää peliin uusia säteenseurantaefektejä ja DLSS 2.0 -skaalauksen. Ajureissa on lisäksi viimeisimmät päivitykset Mass Effect Legendary Edition- ja Resident Evil Village -peleille sekä tuki viidelle uudelle G-Sync Compatible -näytölle.

Lisäksi ajurit tuovat mukanaan tuen DirectX 12 Agility SDK:lle sekä päivitetyn louhintarajoittimen GeForce RTX 3060 12 Gt -näytönohjaimelle. Lisäksi ainakin GeForce RTX 3060:n kohdalla toukokuun puolivälistä lähtien toimitettavat näytönohjaimet tulevat vaatimaan nämä tai uudemmat ajurit. Huhujen mukaan myös muista malleista olisi tulossa louhintarajoitetut versiot, jolloin yllä oleva vaatimus pätisi myös niihin.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat NVIDIA Reflexin suorituskykyongelmat Rainbow Six Siegessä, HDMI 2.1 -näyttöjen kanssa pelin FPS:n rajoittuminen näytön virkistystaajuuteen vaikka V-Sync olisi pois käytöstä ja Rigid Gemsin Prepar3D:n mahdollinen kaatuminen käynnistyksessä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Mortal Shellin liiallinen kirkkaus, jos pelin varjojen laatu on asetettu matalaksi tai keskitasolle, World of Warcraft: Shadowlandsin vilkunta tietyissä tilanteissa, Call of Duty: Black Ops Cold Warin mahdollinen kaatuilu GeForce GTX 10 -sarjan näytönohjaimilla sekä Batman Arkham Knightin kaatuminen, kun Turbulence Smoke -efekti on käytössä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa ja ajureiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä