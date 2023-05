Ajureissa on Game Ready -tuki Redfallille, Showgunnersille sekä Diablo IV:n palvelinten rajoja testaavan Server Slam -viikonlopun versiolle.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 531.79 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

GeForce 531.79 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuki DLSS 3 -teknologiaa tukevalle Redfall-pelille sekä DLSS 2:ta tukeville Showgunnersille ja Diablo IV:lle, jonka palvelinten rajoja testaillaan tulevassa Server Slam -viikonlopussa 12.-14.5. vielä ennen lopullista julkaisua. Mahdollisista suorituskykyeroista ei ole valitettavasti mainintoja, mutta voit tutustua ajureihin tarkemmin NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

NVIDIA on saanut liiskatuksi tällä kertaa ajureista kaksi bugia. Battlefield 2042:n, The Last of Us Part 1:n ja Unreal Editorin kaatuilu RTX 30 -sarjalla. Lisäksi ajurit palauttavat 531.41-ajureiden myötä Asuksen VG27WQ- ja Acerin XV253Q -näytöiltä hukkuneet korkeimmat tuetut virkistystaajuudet. Tiedossa olevien bugien puolelta löytyvät esimerkiksi GeForce Experiencen Freestyle-filttereiden aiheuttama kaatuilu, RTX 4090:llä Watch Dogs 2:ssa vilkkuva taivas sekä HDR:n päälle tai pois kytkemisen aiheuttama epävakaus, jos käytössä on jokin muu kuin natiiviresoluutio. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Lataa NVIDIAn ajurit täältä