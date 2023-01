NVIDIA julkaisi GeForce RTX 4070 Ti:n ja uudet RTX 40 -mobiilinäytönohjaimet

GeForce RTX 4070 Ti on tismalleen sitä mitä odotettiin, mutta edullisempaan hintaan ja RTX 40 -mobiilinäytönohjaimet lupaavat jopa kolme kertaa parempaa energiatehokkuutta RTX 30 -sarjaan verrattuna.

NVIDIAn GeForce Beyond -tapahtuma CES-messujen kynnyksellä on juuri päättynyt. Yhtiö julkisti tapahtumassa odotetusti niin GeForce RTX 4070 Ti -näytönohjaimen työpöydälle kuin uudet GeForce RTX 40 -sarjan mobiilinäytönohjaimetkin.

GeForce RTX 4070 Ti on juuri sitä mitä odotettiinkin, mutta edullisempaan hintaan. Näytönohjaimen sydämenä sykkii Ada Lovelace -arkkitehtuurin AD104-grafiikkapiiri, jossa on käytössä 7680 CUDA-ydintä ja 192-bittinen GDDR6X-muistiohjain. GPU:n Boost-kellotaajuus on 2,6 GHz, mikä tuottaa 38,4 TFLOPSia laskentavoimaa ja 12 Gt GDDR6X-muistia toimii 21 Gbps:n nopeudella, mikä tarkoittaa 504 Gt/s muistikaistaa. Näytönohjaimen TDP-arvo on 285 wattia.

Pelisuorituskyvyn osalta NVIDIA lupasi näytönohjaimen olevan nopeampi, kuin GeForce RTX 3090 Ti. Esimerkkeinä NVIDIA antoi joukon pelejä, joissa suorituskyky oli jopa F1 22:n noin 25 %:sta Cyberpunk 20700 RT Overdrive -asetusten 200 %:iin parempi kuin viime sukupolven lippulaivalla. Yhtiö ei kuitenkaan maininnut käytettyjä asetuksia, mutta pelivalikoimasta kaikki tukevat DLSS3:n Frame Generation -teknologiaa, minkä oletetaan olleen käytössä, jolloin testikenttää ei voi kehua kovinkaan tasaiseksi.

GeForce RTX 4070 Ti saapuu myyntiin 5. tammikuuta. Suomessa sen virallinen suositushinta on 939 euroa, mutta todennäköisesti aiemmista julkaisuista tuttuun tapaan hinta koskee vain ensimmäisiä eriä ja myöhemmin käsiin jää vain AIB-valmistajien itse hinnoittelemat versiot.

Kannettaviin tulee saataville kertarykäyksellä mallia joka lähtöön, mutta valitettavasti niiden tarkemmat yksityiskohdat ovat vielä hämärässä. Saataville tulee joka tapauksessa GeForce RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 ja RTX 4090. Edullisimmassa päässä kannettavien lähtöhinta on 999 dollaria ja RTX 4070:n luvataan tarjoavan RTX 3080:n suorituskykyä kolmanneksella sen tehonkulutuksesta. Ilmeisesti piireissä on käytössä vain yksi NVENC-pakkausyksikkö, toisin kuin työpöydällä tähän asti nähdyissä ylemmän pään malleissa.

Lippulaivaluokassa RTX 4080 -kannettavien hinnat alkavat 1999 dollarista. NVIDIA nostaa esille kaksinkertaisen videoiden export-nopeuden, 3D-ryhmätyöskentelyn 4K-resoluutiolla 60 FPS:n nopeudella Omniversessa ja 60 FPS:n Surround-pelaamisen kolmella 4K-näytöllä. RTX 40 -sarjan näytönohjaimen sisältävissä kannettavissa on saatavilla myös uudet 5. sukupolven Max-Q-teknologiat. Aiempien tueksi Max-Q:n alle kuuluvat tuki DLSS3:lle, erittäin matalan jännitten GDDR6-muistit, uusia virransäästötiloja tukevat muistiohjaimet ja Ada Lovelace -arkkitehtuurin suuret välimuistit.

GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimella varustetut kannettavat saapuvat myyntiin 8. helmikuuta.