Intelin mobiilipuoli skaalautuu nyt U-sarjan 5-ytimisestä pahnan pohjimmaisesta aina HX-sarjan lippulaivamallin 24 ytimeen asti.

Myös Intel on täräyttänyt tänään isoimmat CES-uutisensa julki. Yhtiön pääantiin kuuluivat uudet 13. sukupolven mobiiliprosessorit ja vähätehoisemmat versiot saman sukupolven työpöytäprosessoreista.

Intelin mobiiliprosessoreiden kärjessä keikkuvat nyt uudet 13. sukupolven Core HX-sarjan prosessorit, jotka perustuvat työpöydältä tuttuun siruun ja erilliseen piirisarjaan, kun muissa 13. sukupolven mobiilimalleissa piirisarja on integroitu samaan paketointiin prosessorin kanssa. HX-sarja tukee ylikellotusta kautta linjan, kun alemmista sarjoista vain H-sarjan yksinäiselle HK-huippumallille on suotu kerroinlukottomuuden vapaus.

Intelin mukaan sen jopa 24-ytiminen ja maksimissaan 5,6 GHz:n kellotaajuudella sykkivä Core i9-13950HX on markkinoiden nopein mobiiliprosessori. Alustan avainominaisuuksia ovat Intel Killer Wi-Fi 6E-, Bluetooth LE Audio- ja Thunderbolt 4 -tuet, mutta mukana ovat myös muut tutut kuten tuki sekä DDR4- että DDR5-muisteille ja PCIe 5.0 -tuki. Löydät HX-sarjan mallien tarkemmat tiedot yllä olevasta diasta.

Yhtiön mukaan SPECrate 2017_int_base -testissä i9-13950HX on yhdellä ytimellä 11 ja kaikilla ytimillä jopa 49 % nopeampi, kuin aiemmin ykköspallilla keikkunut i9-12900HX. Vain prosessoria käyttävissä 3D-testeissä Blenderissä huippumalli pieksää edeltäjänsä jopa 74-79 %:n erolla, mutta muissa testeissä on maltillisempi meno. Järeissä Autodeskin sovelluksissa suorituskyky on parantunut yhtiön testeissä 12-24 %, Puget Benchin Adobe-testeissä 6-15 % ja peleissä parhaimmillaan jopa 12 % viime sukupolven lippulaivaan verrattuna. Molemmilla prosessoreilla oli tukenaan sama RTX 3080 -mobiilinäytönohjain.

Maksimissaan 14-ytimisissä H- ja P-sarjoissa sekä enimmillään 10-ytimisessä U-sarjassa ominaisuudet ovat pääosin samaa linjaa, mutta Killer Wi-Fin sijasta käytössä on tavallinen Intel Wi-Fi 6E. Suorituskyvyn osalta yhtiö lupaa tuottavassa ja luovassa työssä 10 ja pelaamisessa 11 % parempaa suorituskykyä, kuin 12900H-prosessorilla. Yhtiö markkinoi nyt myös Intel Movidius VPU:ta erilaisiin tekoäly- ja videokonferenssitehtäviin. Löydät H-sarjan malliston yllä olevasta diasta.

Vähävirtaisempiin kannettaviin Inteliltä tuli tarjolle uudet 28 watin Core P- ja 15 watin U-sarjojen mallistot. P-sarjaan tulee saataville vain neljä mallia kahdella ydinkonfiguraatiolla, mutta yhtiö on silti onnistunut tunaroimaan niiden nimeämisen jälleen kerran. P-sarjassa 12-ytimisisiä prosessoreita ovat Core i5-1340P, i5-1350P ja i7-1360P, kun 14-ytimisiä edustaa Core i7-1370P. Core U -sarjaan kuuluu hieman laajempi valikoima malleja, mutta täysin putkeen sekään ei ole mennyt nimeämisten osalta. Core i5- ja i7-mallit ovat kaikki 10-ytimisiä 12 säikeellä, eli niissä on 2 P-ydintä ja 8 E-ydintä. Core i3:n puolella tilanne kuitenkin muuttuu: i3-1315U on 6-ytiminen (2P + 4E), kun i3-1305U:lle on riittänyt enää 5 ydintä (1P + 4E) – sama määrä mikä löytyy myös Intel Processor U300 -nimellä myyntiin tulevasta mallista. Löydät koko valikoiman yllä olevasta diasta.

Työpöytäpuolelle saatiin odotetusti 65 watin TDP:llä ja kerroinlukoilla varustetut mallit jo syksyllä myyntiin tulleista Alder Lake -prosessoreista, jonka lisäksi samaan pakettiin mahtuivat myös 35 watin TDP:llä varustetut Core T -mallit. Valitettavasti myöskään työpöytäpuoli ei ole säästynyt täysin ydinsekoilulta, vaikka ainoat kauneusvirheet rajoittuvatkin i5-sarjaan, jossa osa malleista on 10- (6P + 4E) ja osa 14-ytimisiä (6P + 8E). Löydät koko edustuksen niin 35 kuin 65 watin TDP:llä yllä olevista dioista.

Lähde: Intel