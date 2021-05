Uudet näytönohjaimet tuovat säteenseurannan entistä edullisempiin kannettaviin.

NVIDIAn GeForce RTX 3050- ja RTX 3050 Ti -näytönohjaimet on nähty jo useamman kannettavavalmistajan listauksissa, mutta niiden virallinen julkaisu tapahtui vasta tänään. Yhtiön mukaan uudet näytönohjaimet mahdollistavat säteenseurannan alle 800 dollarin kannettavissa.

GeForce RTX 3050- ja RTX 3050 Ti perustuvat uuteen GA107-grafiikkapiiriin ja muista RTX 30 -sarjan näytönohjaimista tuttuun Ampere-arkkitehtuuriin. Piirissä on käytössä myös tuoreimman sukupolven NVENC-videonpakkaus- ja NVDEC-videonpurkuyksiköt, mikä ei ole ollut viime sukupolvissa itsestäänselvyys hitaimmissa piireissä.

RTX 3050 Ti on varustettu yhteensä 2560 CUDA-ytimellä, joiden Boost-kellotaajuus on valmistajasta riippuen 1035-1695 MHz. RTX 3050:ssä CUDA-ytimiä on puolestaan 2048 ja niiden Boost-kellotaajuus on 1057-1740 MHz. Kummassakin on käytössä 4 Gt GDDR6-muistia 128-bittisen muistiväylän perässä, mutta NVIDIA ei ole maininnut muistien kellotaajuutta. Kumpikin voidaan konfiguroida 35-80 watin TDP-arvolle valmistajan tarpeiden mukaan.

Lisäksi yhtiö on päivittänyt NVIDIA Broadcast -sovellusta joukolla uusia ominaisuuksia. Sovelluksen melunpoisto osaa jatkossa suodattaa esimerkiksi lemmikkien ja hyönteisten äänet aiempaa paremmin, joiden lisäksi huonekaiun poistoa on parannettu. Kuvanlaadun puolella sovellus osaa nyt poistaa häiriöitä webbikameran kuvasta. Kirsikkana kakun päällä on joukko tekoälyefektejä. Voit tutustua aiheeseen NVIDIAn Broadcast -artikkelissa.

Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti markkinoille tulevan jälleen uusi aalto GeForce RTX peli- ja Studio-kannettavia. Intelin 11. sukupolven Core H -prosessoreita käyttävien uusien kannettavien myötä markkinoille on tuotu yhteensä yli 140 GeForce RTX 30 -kannettavaa.

Lähde: NVIDIA