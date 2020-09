NVIDIA viivästyttää GeForce RTX 3080 Founders Edition -testejä

NVIDIA on ilmoittanut siirtävänsä GeForce RTX 3080 Founders Edition -näytönohjaimen testien julkaisuajankohdan ensi viikon maanantaista keskiviikolle. Alunperin median piti saada julkaista testitulokset maanantaina 14. syyskuuta klo 16. Syyksi kerrotaan muun muassa testikappaleiden viivästyneet toimitukset joillekin arvostelijoille. Euroopassa testikappaleet toimitettiin jo viime viikolla ja io-techin testikappale saapui Suomeen maanantaina.

Due to COVID, delayed shipping and other issues, we received many requests from folks asking for more time to finish their review of the RTX 3080 Founders Edition.