NVIDIA julkisti GeForce RTX 3050:n ja 3090 Ti:n työpöydälle, 3070 Ti:n ja 3080 Ti:n kannettaviin

Vaikka NVIDIAn CES-keynoten anti jäi kenties kuluttajien silmissä hieman laihaksi, esiteltiin tapahtumassa myös uusia näytönohjaimia ja kiusoiteltiin muista. NVIDIAlta on luvassa lähitulevaisuudessa neljä Ampere-arkkitehtuuriin perustuvaa uutta näytönohjainta, kaksi työpöydälle ja kaksi kannettaviin.

GeForce RTX 3050 on GA107-grafiikkapiiriin perustuva näytönohjain, jossa on käytössä 20 SM-yksikköä eli 2560 CUDA-ydintä ja täysi 128-bittinen muistiohjain. Kuten RTX-nimi kertoo, mukana ovat myös RT-yksiköt sekä tensoriytimet. Yhtiö ei paljastanut näytönohjaimesta vielä kaikkia yksityiskohtia, vaan tyytyi toteamaan, että se yltää FP32-tarkkuudella 9 TFLOPSiin ja tensoriytimissä riittää vääntöä määrittämättömällä tarkkuudella 73 TFLOPSiin. Näytönohjaimen muistiohjaimen jatkeena on 8 Gt GDDR6-muistia, jonka nopeudesta ei ole tässä vaiheessa tietoa. GeForce RTX 3050 saapuu myyntiin 27. tammikuuta 249 dollarin verottomaan suositushintaan.

Hiljattain vuodoissakin esiintyneestä GeForce RTX 3090 Ti on varustettu odotetusti GA102-grafiikkapiirillä, josta on tällä kertaa käytössä täyden konfiguraation variantti. Täyden GA102-piirin 84 SM-yksikköä tarkoittaa käytännössä 10752 CUDA-ydintä, kun nykyisessä RTX 3090:ssä SM-yksiköitä on käytössä 82 ja CUDA-ytimiä 10496. Lisäydinten lisäksi NVIDIA paljasti RTX 3090 Ti:n käyttävän 21 Gbps:n GDDR6X-siruja, kun 3090:ssä ne toimivat 19,5 Gbps:n nopeudella. Muistia on luonnollisesti käytössä yhteensä 24 gigatavua ja niiden odotetaan olevan tällä kertaa 16 gigabitin siruja, mikä tarkoittaisi muistipiirejä vain yhdelle puolelle näytönohjaimen piirilevyä. NVIDIA tulee kertomaan lisää tietoja näytönohjaimesta lähempänä sen julkaisua, joka tapahtuisi vuotojen mukaan RTX 3050:n tavoin 27. tammikuuta.

Kannettavien puolelle saatiin puolestaan uudet GeForce RTX 3070 Ti- ja RTX 3080 Ti -mallit. Valitettavasti tarkemmat tiedot näytönohjaimista ovat vielä hataria; NVIDIA paljasti 3080 Ti:ssä olevan 16 Gt ”nopeinta GDDR6-muistia ikinä” ja sen olevan nopeampi, kuin työpöytäversio Titan RTX:stä. RTX 3070 Ti:stä puolestaan paljastettiin vain, että se tarjoaa 1,7-kertaista suorituskykyä RTX 2070 Superiin nähden. Uusilla näytönohjaimilla varustetut kannettavat alkavat valumaan markkinoille helmikuun alusta lähtien.

