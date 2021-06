Uusi artikkeli: Testissä Asus Zenfone 8 Flip

io-tech testasi Asuksen lippulaivaksi sijoittuvan kääntyvällä kameraratkaisulla varustetun Zenfone 8 Flipin.

Asus julkisti uuden Zenfone 8 -mallistonsa toukokuun puolessa välissä. Uutuusmallisto koostuu aiemmin io-techin testissä käyneestä pienikokoisesta Zenfone 8:sta ja enemmän vanhempia malleja muistuttavasta kääntyvällä kamerajärjestelmällä varustetusta Zenfone 8 Flipistä, joka on nyt päätynyt io-techin testilaboratorioon.

Zenfone 8 Flip tarjoaa aiempiin malleihin tutustuneille varsin tutunnäköisen pakkauksen, sillä runko on käytännössä identtinen viime vuoden Zenfone 7 ja 7 Pro -malleihin nähden, minkä lisäksi kamerajärjestelmä on periytynyt semmoisenaan edullisemmasta Zenfone 7:stä. 7 Prosta löytyneistä optisista kuvanvakaimista pää- ja telekameroille uutuudessa on siis luovuttu. Kääntyvän kameran mekanismia on kuitenkin valmistajan mukaan kehitetty ja sen pitäisi olla sekä nopeampi että kestävämpi kuin viime vuoden malleissa.

Muihin Zenfone 8 Flipin perusominaisuuksiin kuuluvat Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, 8 Gt RAM-muisti, 256 Gt:n tallennustila ja 5000 mAh:n akku.

Tässä artikkelissa tutustumme Asus Zenfone 8 Flipiin runsaan viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Asus Zenfone 8 Flip