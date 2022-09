Nahkatakkisen toimitusjohtajan odotetaan julkistavan GTC 2022 -tapahtumaan sijoittuvassa keynotessaan ensimmäiset Ada Lovelace -arkkitehtuurin GeForce RTX 40 -näytönohjaimet.

NVIDIA valmistelee parhaillaan uusia Ada Lovelace -arkkitehtuuriin perustuvia GeForce-näytönohjaimia. Huhumylly tulevan GeForce RTX 40 -sarjan ympärillä on saanut villin lännen Julman maankin vaikuttamaan lähinnä kesyltä kotieläintarhalta, mutta jatkuvasti vaihtuvat ”varmat tiedot” eivät ole vakuuttaneet uskottavuudellaan.

Nyt NVIDIA on ilmoittanut yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huangin vetävän nahkatakkinsa niskaan ja pitävän GeForce Beyond: A Special Broadcast -keynote-esityksen GTC 2022 -tapahtumassa 20. syyskuuta. Esitys on katsottavissa netissä NVIDIAn Twitch- ja YouTube-kanavilla ja se käynnistyy kello 18.00 Suomen aikaa. Tulemme pitämään lähetyksen tiimoilta myös kisastudion io-techin YouTube-kanavalla.

Konkreettista tulevista GeForce RTX 40 -näytönohjaimista tiedetään vain vähän. Varmana voidaan pitää Micronin uusia 24 Gbps:n GDDR6X-muisteja ainakin huippumalleissa ja TSMC:n 5 nanometrin luokan prosessia. Kouriintuntuvin vuoto tähän mennessä on alkukuusta nettiin ilmestynyt kuva, jossa esiintyy väitetty GeForce RTX 4080 Founders Edition.

Lähde: NVIDIA