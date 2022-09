Motorola esitteli kolme uutuutta Edge-mallistoonsa

Uutuusmallit kattavat hintahaitarin 400:sta 900 euroon.

Motorola on julkistanut hetki sitten Milanossa järjestämässään tilaisuudessa kolme uutta Edge 30 -älypuhelinta – Ultran, Fusionin ja Neon. Ne asemoituvat aiemmin tänä vuonna julkaistujen Edge 30- ja Edge 30 Pro -mallien lomaan. Uutuudet perustuvat aiemmin Kiinassa julkaistuihin X30-malleihin.

Motorolan mukaan Edge 30 Ultra on nimensä mukaisesti ultra-tason premium-laite ja yrityksen tämän vuoden kärkimalli. Laitteen keskeisin ominaisuus on markkinoiden ensimmäinen 200 megapikselin kamera, joka perustuu Samsungin HP1 -sensoriin. Sensori osaa yhdistää pikseleitään joko neljän tai 16 kappaleen ryhmiin, tuottaen 50 tai 12,5 megapikselin kuvia. Pääkameran parina on 50 megapikselin ultralaajakulmakamera automaattitarkennuksella ja makrokuvaustuella sekä muotokuvaukseen tarkoitettu suuriaukkoinen telekamera 2x polttovälillä pääkameraan nähden.

Ultran suorituskyvystä vastaa uusin Snapdragon 8+ gen 1 -piiri – muistia on Suomessa myytävässä variantissa 12 & 256 Gt. Kaarevareunainen pOLED-näyttö on 6,67-tuumainen ja tukee 144 hertsin virkistystaajuutta. 4610 mAh akku tukee 125 watin pikalatausta yleisen USB PD -standardin puitteissa ja laturi toimitetaan pakkauksessa. Lisäksi puhelin tukee nopeaa langatonta latausta.

Tervetulleena parannuksena Motorola lupaa Ultralle kolme Android-versiopäivitystä sekä neljä vuotta tietoturvakorjauksia, joskin ensimmäinen päivitys ”kuluu” jo julkaistuun Android 13 -versioon. Android-versio on siis 12.

Motorola Edge 30 Ultra tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,8 x 73,5 x 8,4 mm

Paino: 198,5 grammaa

IP52-suojaus, Gorilla Glass 5

6,67” pOLED-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, HDR10+, 144 Hz, 360 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G sub-6GHz (n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78), LTE

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kolmoiskamerajärjestelmä: 200 megapikselin pääkamera (1/1,22”, 0,64 um pikselikoko), f1.9, Double Super PDAF, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (0,64 um pikselikoko), f2.2, 114 asteen kuvakulma, makrokuvaus 12 megapikselin telekamera, 1,22 um pikselikoko, f1.6, 2x zoom Videokuvaus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS, 1080p 960 FPS slo-mo

60 megapikselin etukamera (0,61 um pikselikoko), f2.2

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4620 mAh akku, USB-C (3.1), 125 watin TurboPower-pikalataus (USB PD), 50 watin langaton lataus, 10 watin käänteinen langaton lataus

Android 12 Päivityslupaus: 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia



Edge 30 Fusionin nimi viittaa valmistajan mukaan suorituskyvyn ja ulkonäön fuusioon. Siinä on Ultran tyylinen muotoilu, kaarevareunainen näyttö ja alumiininen kehys. Näyttö on hieman pienempi, mutta tukee samaa 144 hertsin virkistystaajuutta ja HDR10+-värejä. Sisällä on viime vuoden lippulaivapiiri Snapdragon 888+, joka tarjoaa ylemmässä keskihintaluokassa erittäin hyvää suorituskykyä.

Kamerapuolella Fusion tarjoaa 50 megapikselin optisesti vakautetun pääkameran, 13 megapikselin ultralaajakulmakameran makrokuvauksella sekä syvyystietokameran. 4400 mAh akku tukee 68 watin pikalatausta.

Motorola Edge 30 Fusion tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,5 x 72 x 7,45 mm

Paino: 175 grammaa

IP52-luokitus

6,55” pOLED-näyttö, Full HD+, 10-bit, 144 Hz, HDR10+, 1100 nit (max)

Qualcomm Snapdragon 888+ -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78), LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1/1,5”, 1 um pikselikoko), f1.8, OIS, Omni PDAF 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 120°, AF, makrokuvaus 2 megapikselin syvyystietokamera Videokuvaus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS, 1080p 960 FPS slo-mo

32 megapikselin etukamera (0,8 um pikselikoko), f2.45, AF

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4400 mAh:n akku, USB-C 3.1, 68 watin TurboPower-pikalataus

Android 12 Päivityslupaus: 2 suurta Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Malliston edullisin Edge 30 Neo on puolestaan kevyt ja melko pienikokoinen keskihintaluokan laite, jonka värit on toteutettu yhteistyössä Pantonen kanssa. Se asemoituu hinnaltaan io-techin toimituksen valinnan saaneen Edge 30 -mallin alapuolelle. Laitteessa on 6,28-tuumainen pOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Sisällä on Snapdragon 695G -järjestelmäpiiri ja 4020 mAh akku, joka tukee 68 watin pikalatausta sekä langatonta latausta. Kameraosastolla on tarjolla 50 megapikselin pääkamera optisella vakautuksella sekä 13 megapikselin ultralaajakulma makrokuvauksella.

Motorola Edge 30 Neo tekniset tiedot:

Ulkomitat: 152,9 x 71,2 x 7,75 mm

Paino: 155 grammaa

IP52-suojaus

6,28” pOLED-näyttö, Full HD+, 10-bit, 120 Hz, HDR10+, 1000 nit (max)

Qualcomm Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

5G (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/78), LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kolmoiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkamera (0,7 um pikselikoko), f1.8, OIS 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 120°, makrokuvaus Videokuvaus: pääkamera 1080p 60 FPS, ultralaajakulma 1080p 30 FPS

32 megapikselin etukamera (0,7 um pikselikoko), f2.4

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4020 mAh:n akku, USB-C 3.1, 68 watin TurboPower-pikalataus, 5 W langaton lataus

Android 12 Päivityslupaus: 2 suurta Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Motorola Edge 30 Ultran suositushinta Suomessa on 899 euroa, Fusionin 599 euroa ja Neon 399 euroa. Kaikki kolme mallia tulevat saataville 9. syyskuuta. Alkuvaiheessa kaikkien mallien ostajat saavat kaupan päälle Lenovo Clock 2 QI -älyherätyskellon.

Lähde: lehdistötiedote