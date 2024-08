Kraken V4 ja V4 X tarjoavat RGB-valaistua kuuloke-elämystä patentoiduilla TriForce Titanium -elementeillä ja esiin vedettävällä mikrofonilla, mutta kaksikon erottaa muukin kuin langattomuus ja langallisuus.

Lifestylebrändiksi itseään kutsuva Razer on luonnollisesti mukana Gamescom-messuilla, eikä se ole lähtenyt sinne tyhjin käsin. Yhtiö on julkaissut messuilla kahdet uudet headsetit.

Razer Kraken V4 on yhtiön uusimmat pelaajille suunnattu langaton headset. Yli 20 miljoonaa myytyä Kraken-headsettiä myöhemmin yhtiö ei astu harhaan, vaan muistaa pitää pelaajille elintärkeän RGB-valaistuksen mukana langattomuudesta huolimatta. Kummassakin kuulokekupissa on 9-alueen Chroma RGB -valaistus ja ne tukevat perinteisten efektien lisäksi synkronointia yli 300 pelin tapahtumien kanssa.

Korvia Razerin uutuudessa hellivät yhtiön patentoidut TriForce Titanium 40 mm -elementit ja niiden kautta voi välittää kuunneltavaksi virtuaalista 7.1 Surround -ääntä. Ne tukevat myös THX Game Profile -profiileita jo yli 60 pelissä parhaan mahdollisen äänentoiston takaamiseksi.

Kraken V4:n uusi esiin vedettävä HyperClear Super Wideband -mikrofoni perustuu yhtiön BlackShark V2 Prosta tuttuun teknologiaan ja lupaa tarjota ammattilaistason äänenlaatua. Kun mikrofonia ei tarvita, sen voi työntää täysin kuulokkeen sisään. Toinen arkipäivää helpottava yksityiskohta on kuulokekuppiin integroidut painikkeet, jolla voi vaihtaa pelin ja äänikommunikaation välistä balanssia aina tarpeen mukaan pykälä kerrallaan haluttuun suuntaan.

Kraken V4:n voi yhdistää tietokoneeseen langattomasti yhtiön HyperSpeed Wireless -yhteydellä, Bluetoothilla tai langallisesti USB:llä. Kuulokkeet tukevat PC:n lisäksi PlayStation- ja Switch-konsoleita, sekä tietenkin mitä tahansa Bluetooth-yhteyden kelpuuttavan kanssa.

Razer Kraken V4 X on selvästi edullisempi vaihtoehto, eikä sen edullisuus selity pelkällä langallisuudella. Kuulokkeiden elementit ovat samat kuin V4-sisaruksessakin, mutta esiin vedettävä mikrofoni on pykälää heikompi HyperClear Cardioid Mic. Pelaajille on sentään mukana RGB-valaistus, mutta sekin vain Razerin logon kattavana karsitumpana versiona.

Razer Kraken V4 tulee saataville välittömästi ja se on hinnoiteltu 199,99 euroon. Kraken V4 X tulee saataville myöhemmin, mutta kuitenkin vielä kuluvan neljänneksen puolella. Se on hinnoiteltu 89,99 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)