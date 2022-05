H7-sarjaan kuuluvat perusmalli, ilmankiertoon panostava Flow-malli ja RGB-valaistuksen oikeuksiinsa päästävä Elite-malli.

Parhaiten kenties koteloistaan tunnettu NZXT on laajentanut viime vuosina mm. jäähdyttimiin, emolevyihin ja virtalähteisiin. Yhtiö ei ole kuitenkaan unohtanut juuriaan ja on nyt julkaissut uuden H7-kotelosarjan, joka jatkaa siitä mihin H710 jäi.

H7-sarja on käytännössä yksi kotelo, josta on kolmella eri etupaneelilla varustetut perusversio, Flow-versio ja Elite-versio. NZXT on suunnitellut kotelot minimalistisuus mielessään, mutta samalla on ilmeisesti unohdettu perusasiat, sillä perus- ja Elite-malleissa ilmankierto etupaneelista on vähintäänkin haastavaa; perusmallissa on kiinteä etupaneeli ja Elitessä lasinen. Molemmat tukevat kuitenkin jopa 360 mm:n jäähdyttimen asennusta etupaneeliin, jonka ilmankierto on kyljen kapeahkon aukon varassa.

NZXT H7-sarjan tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 505 x 230 x 480 mm

Paino: 11,36 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max 272 mm), ATX, mATX, Mini-ITX

I/O-paneeli: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 3,5 mm:n kuuloke/mikrofoniliitin

Asemapaikat: 4 + 2 x 2,5”, 2 x 3,5 ”

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 400 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Tuuletinpaikat: Edessä: 3 x 140 mm / 3 x 120 mm Takana: 1 x 140 mm / 1 x 120 mm Katossa: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm

Tuulettimia mukana: 1 x F140Q (Case Version) (1200 RPM (±240 RPM), 99,56 CFM, 1,14 mm H2O, 24,18 dBA) Elite-mallissa lisäksi 3 x F140 RGB PWM (500-1800 RPM, 24,85-89,48 CFM, 0,94-3,39 mmH2O, 20-32,5 dBA)

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: max 360 mm (tilaa push+pull-konfiguraatiolle) Takana: max 140 mm Katossa: max 360 mm



Lehdistötiedotteessa ei valitettavasti mainita kuinka nopeasti uutuudet löytävät kauppojen hyllyille asti, mutta NZXT:n verkkokaupasta ne ovat tilattavissa välittömästi. H7-perusmalli ja Flowi on hinnoiteltu 139,99 euroon ja Elite-malli 219 euroon. Perus- ja Flow-mallit tulevat saataville mustina, valkoisina tai mustavalkoisina, kun Elite-mallin saa vain mustana tai valkoisena. Myyntiin tulee lisäksi erikseen näytönohjaimen vaaka-asennuskitti 89,99 euron suositushintaan sekä Elite-mallin mukanakin toimitettava RGB Fan Controller V2 39,99 euron hintaan.

Lähde: NZXT:n sähköpostitiedote