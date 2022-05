Emolevyvalmistajat esittelivät ensimmäisiä AM5-emolevyjään

AM5-emolevyissä X670- ja X670E-mallit erottaa toisistaan jälkimmäisen tuki PCIe 5.0 -standardille myös näytönohjaimen osalta, kun ensimmäisessä se on tuettu vain M.2-liitännälle.

AMD julkisti Computex-messuilla uudet B650-, X670- ja X670E-piirisarjat tuleville AM5-emolevyille. Yhtiön ammuttua lähtölaukauksen ovat merkittävimmät emolevyvalmistajat kiirehtineet jo esittelemään ensimmäisiä tulevan sukupolven emolevyjään.

ASRock esitteli ensi alkuun vain kolme X670E-emolevyä. X670E Taichi, josta tulee myös yhtiön 20-vuotistaivalta juhlistava Taichi Carrera -versio, edustaa yhtiön tarjonnan huippupäätä, X670E Steel Legend highendiä ja X670E Pro RS valtavirtaa. Yhtiö nostaa esiin esimerkiksi emolevyjensä tuen Thunderbolt 4.0:lle ja Taichin 26-vaiheisen SPS Dr.MOS -virransyötön.

Asus varmisti julkaisevansa AM5-emolevyjä ROG Strix-, ROG Crosshair-, ProArt-, Prime- ja TUF Gaming -sarjoihin, eli vähemmän yllättäen tarjolle tulee täyskattaus täyttämään erilaisia tarpeita. Enemmän yksityiskohtia kerrottiin tässä vaiheessa vain huippumalli ROG Crosshair X670E Extremestä.

Emolevy on koristeltu kattavalla RGB-valaistuksella ja siitä löytyy yhtiön kannettavista tuttu AniMe Matrix -näyttö valmiina pyörittämään animaatioita. Emolevyltä löytyy yhteensä viisi M.2-liitäntää, joista neljä tukee PCIe 5.0:aa, kun käytössä on emolevyn omien liitäntöjen lisäksi ROG Gen-Z.2 -laajennuskortti. Emolevyn liittimet on puolestaan katettu kuorilla, jotka kertovat helposti missä kohtaa mitkäkin liittimet sijaitsevat.

Gigabyte oli vähäsanainen tiedotteessaan, mainiten vain valmistelevansa X670 Aorus Xtreme-, Master-, Pro AX-, ja Aero D -emolevyjä. TechPowerUp on kuitenkin päässyt katselemaan uutuusemolevyjä itse messuilla ja varmistanut samalla, että Pro AX:ää lukuunottamatta kaikista edellä mainituista on tulossa X670E-versiot, jotka tukevat PCI Express 5.0 -standardia näytönohjaimelle. Sivuston mukaan X670E Aorus Xtreme tulee olemaan kenties hieman yllättävästikin edullisempi kuin X570-sukupolven vastaava malli, vaikka mukana on edelleen Marvellin 10 Gbps:n AQ113C-verkko-ohjain ja Wi-Fi on nyt 6E-versiota.

MSI julkisti kertaheitolla MEG X670E Godliken, MEG X670E Acen, MPG X670E Carbon WiFin ja Pro X670-P Wifin. Yhtiön emolevyissä muiden tapaan X670E-malleissa on myös näytönohjaimelle PCIe 5.0 -liitin, kun X670-malleissa PCIe 5.0 -tuki on vain M.2-liittimelle. MEG-sarjan emolevyt tulevat olemaan E-ATX-kokoa ja parhaimmillaan 24+2-vaiheisella virransyötöllä 105A:n Smart Power Stageilla. MPG-sarjassa mennään hiilen mustalla väriteemalla ja Pro-sarjasta on karsittu turhat pelimallien tilpehöörit.

Lähteet: ASRock, Asus, Gigabyte, MSI