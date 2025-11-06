Uusissa tuulettimissa on saman rungon sisään on mahdutettu mallista riippuen 1-3 120 mm:n tai 1-2 140 mm:n tuuletinta.

Komponentti- ja oheislaitevalmistaja NZXT on laajentanut tuuletinmallistoaan uusilla Performance-sarjan-tuulettimilla. Uutuudet ovat yhtiön mukaan sen ensimmäiset premium-luokan tuulettimet.

NZXT Performance -sarjan tuulettimet tulevat saataville viidessä koossa: 120 mm:n F120X, 140 mm:n F140X, 240 mm:n F240X, 280 mm:n F280X ja 360 mm:n F360X. Kuten nokkelimmat nikkeknattertonit epäilemättä jo johtopäättelivätkin, ei 240, 280 ja 360 mm tarkoita kuitenkaan yhden tuulettimen kokoa, vaan kyseisissä malleissa on kaksi tai kolme pienempää tuuletinta rinnakkain yhden rungon sisällä, mikä tekee asennuksesta siistimpää ja karsii johtojen määrää.

Uudet tuulettimet valmistetaan vahvasta nestekristallipolymeeristä (LCP), minkä luvataan pitävän muotonsa ja vähentävän värinöitä korkeissakin nopeuksissa. Värinöitä on vähentämässä myös kulmien kumipehmusteet. Tuulettimissa käytetään 30 mm paksua runkoa ja tuulettimen lapojen ja rungon välinen rako on minimoitu vaivaiseen 0,5 (120 mm) tai 0,9 (140 mm) millimetriin.

Tuulettimissa käytetään hybridilaakerointia, joka hyödyntää sekä magneettista levitaatiota että nestelaakerointia. Moottori on 3-vaiheinen ja 6-napainen ja se on PWM-ohjattu. Moottori ja laakerointi on paketoitu vahvistettuun metallikeskiöön. F120X, F240X ja F360X 345-3100 RPM:n toiminta-alueen, 104 CFM:n ilmavirran ja 7,53 mmH2O:n staattisen paineen per tuuletin. F140X ja F280X pyörivät 345-2400 RPM:n nopeudella ja tarjoavat 116 CFM:n ilmanvirran ja 5,78 mmH2O:n staattisen paineen.

NZXT:n uutuustuulettimet tulevat saataville 4. marraskuuta sekä mustina että valkoisina, joskin toistaiseksi verkkosivuilla on listattuna vain mustat versiot. F120X on hinnoiteltu Euroopassa 44,99 euroon, F140X 46,99 euroon, F240X 84,99 euroon, F280X 89,99 euroon ja F360X 119,99 euroon.

Lähde: NZXT