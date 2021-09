NZXT päivitti H510-sarjaa ilmankiertoon panostavalla Flow-mallilla

H510-päivityksen lisäksi yhtiö julkaisi perustason virtalähteitä, kosmeettisia päivityksiä Z- ja X-sarjan AIO-coolereihin sekä uudistuneen Kraken 120 AIO:n.

Kotelomaailmassa korkean ilmavirran kotelot ovat suosionsa aallonharjalla, eikä NZXT aio jäädä paitsioon tilanteessa. Yhtiö on päivittänyt suositun H510-kotelosarjaansa uudella korkean ilmavirran Flow-mallilla, jonka lisäksi yhtiö julkaisi uudet Kraken X-, Z- ja 120 -päivitysmallit sekä AER RGB2 -tuulettimet ja uusia C-sarjan perustason 80+ Bronze-virtalähteitä.

H510 Flow tunnistaa oitis sarjansa jäseneksi. Kotelo on jaettu kahteen selvästi erilliseen osaan, joista alempi on umpinainen ja ylemmän kylkeä koristaa karkaistu lasipaneeli. Flow-mallille uutena ominaisuutena kotelon etupaneeli on rei’itetty, mikä mahdollistaa selvästi aiempia umpi- ja lasimalleja paremman ilmanvaihdon. Yhtiön mukaan uusi etupaneeli laskee sekä prosessorin että näytönohjaimen lämpötiloja aiempiin malleihin verrattuna.

Muilta osin kotelo on vanha tuttu. Siihen sopii ATX-emolevyt ja virtalähteet, näytönohjaimen maksimimitta on 381 ja prosessorin maksimikorkeus 165 millimetriä. Etupäässä on tilaa yhteensä 60 mm tuuletinta ja nestekierron jäähdytintä ajatellen. Kotelon mitat ovat 460 x 210 x 428 mm ja se on valmistettu teräksestä lasista sivupaneelia lukuun ottamatta.

H510 Flow tulee saataville mattamustana ja -valkoisena. Sen veroton suositushinta on Yhdysvalloissa 74,99 dollaria ja toimitukset on tarkoitus aloittaa siellä 18. lokakuuta. Euroopan hinnoista ja tarkasta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Kraken-sarjan suurimmat uudistukset koskevat 120 -mallia, joka on ilmeisesti jatkoa M-sarjalle. Kraken 120 on varustettu uudella, parannetulla pumpulla ja suuremmalla nestesäiliöllä. Lisäksi AIO-coolerin ulkonäköä on päivitetty ja paketista löytyy nyt tuki osoitettaville 5 voltin RGB-valojärjestelmille. Valitettavasti Kraken 120:sta ei ole saatavilla kuvaa.

X- ja Z-AIO-nestekierrot ovat edelleen 3. sukupolvessaan ja niiden uudistukset jäävät kosmeettisiksi. Molempiin julkaistiin uutena värivaihtoehtona valkoinen, jonka lisäksi Z-sarjan musta versio päivittyi RGB-valaistuksella. Aer RGB 2 -tuuletinten uudistus on niin ikään kosmeettinen, eli valkoinen värivaihtoehto.

Uudet Kraken-sarjan AIO-coolerit tulevat Yhdysvalloissa saataville 10. lokakuuta, mutta Euroopan aikataulusta yhtiö ei vielä maininnut. AIO-coolereiden verottomat suositushinnat ovat X-3-sarjassa 160-220 dollaria ja Z-3-sarjassa 250-300 dollaria. Kraken 120:n veroton suositushinta on puolestaan 79,99 dollaria.

C-sarjan virtalähteet on suunniteltu tuottamaan aiempaa vähemmän hukkalämpöä ja tarjoamaan luotettavaa perustason menoa joka kokoonpanoon. 80 Plus Bronze -sertifioidut virtalähteet on semimodulaarinen ja sen kiinteät pääkaapelit on sukitettu. 550, 650 ja 750 watin teholuokissa saataville tuleville virtalähteille on myönnetty viiden vuoden takuu. NZXT C550 on hinnoiteltu 79,99, C650 89,99 ja C750 99,99 dollariin verottomana ja ne tulevat Yhdysvalloissa saataville viimeisen vuosineljänneksen aikana. Muista uutuuksista tuttuun tapaan Euroopan hinnoista tai aikatauluista ei ole mainintoja.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)