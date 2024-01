OnePlus 12- ja 12R -älypuhelimet julki kansainvälisille markkinoille

OnePlus tuo kärkimallinsa tänä vuonna kahteen eri hintaluokkaan. OnePlus 12:n hinnat alkavat 949 eurosta ja 12R:n 699 eurosta.

OnePlus on julkistanut tänään Lontoossa järjestämässään tilaisuudessa OnePlus 12 -malliston sekä Buds 3 -kuulokkeet kansainvälisille markkinoille. Uutuudet eivät tarjoa enää varsinaisia yllätyksiä, sillä ne on esitelty jo aiemmin Kiinan markkinoilla.

Muotoilullisesti OnePlus 12 muistuttaa hyvin pitkälti edeltäjäänsä. Muutoksia ovat vasempaan kylkeen siirtynyt Alert Slider -kytkin sekä keskelle näytön yläreunaa siirretty etukamerareikä. Suomessa värivaihtoehtoina ovat kuvioitu vihreä Flowy Emerald sekä mattamusta Silky Black. Rakenne on nyt IP65-suojattu, eli pöly- ja roiskevesisuojattu, mutta ei edelleenkään upotussuojattu.

BOE:n valmistama LTPO AMOLED -näyttö on kasvanut runsaalla tuuman kymmenyksellä 6,82-tuumaiseksi, joka tarkoittaa myös hieman kasvaneita ulkomittoja sekä 15 grammalla kasvanutta painoa. Näyttö yltää erittäin korkeaan 4500 nitin pistemäiseen kirkkauteen HDR-sisältöä toistaessa. Aqua Touch -ominaisuus mahdollistaa näytön käyttämisen myös sateessa ja märillä sormilla.

Puhelimen sisällä on Qualcommin uusimman sukupolven Snapdragon 8 gen 3 -järjestelmäpiiri, joka on käytössä myös monessa muussa kuluvan vuoden lippulaivapuhelimessa. Piiriä jäähdytetään kaksiosaisella höyrykammioratkaisulla, jonka yhteispinta-ala on 9140 mm2. Lähtöhintaisen mallin tallennustilan määrä on kasvatettu 256 gigatvuun ja LPDDR5X RAM -muistin määrä 12 gigatavuun. Yhteyspuolella tuettuna on 5G, WiFi 7 ja Bluetooth 5.4.

Kolmoistakakameraa on päivitetty edeltäjämalliin nähden ja se perustuu samaan tekniseen toteutukseen kuin taittuvanäyttöisessä OnePlus Open -mallissa. Pääkamera käyttää Sonyn 50 megapikselin LYT-808 -sensoria, joka perustuu pinottuun kaksikerrosrakenteeseen. Se on edeltäjämallia suurempi ja myös objektiivin valovoimaa on parannettu. Suurimmat uudistukset ovat kohdistuneet valmistajan mukaan telekameraan, jonka polttoväli on nyt kolminkertainen pääkameraan nähden ja se käyttää optisesti vakautettua periskooppilinssirakennetta. Megapikselimäärä on myöskin tuplaantunut 64:ään. 48 megapikselin ultralaajakulmakamera on pysynyt käytännössä muuttumattomana edeltäjämallista. Etukameran sensorin resoluutio on tuplattu 32 megapikseliin.

Akun kapasiteettia on kasvatettu 5400 milliampeerituntiin ja langaton lataus on palautettu ominaisuuslistalle 50 watin tehoisena. Johdollinen lataus onnistuu 100 watin teholla (0-100 % 26 min). Toisin kuin edeltäjämallissa, USB-C-liitäntä tukee nyt 3.2-standardia.

OnePlus 12 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,3 x 75,8 x 9,15 mm

Paino: 220 grammaa

Materiaalit: alumiinirunko, Gorilla Glass 5 -takalasi, Gorilla Glass Victus 2 -näyttölasi

Suojaus: IP65

6,82” LTPO 3.0 AMOLED -näyttö, 1440 x 3168, 510 PPI, 1-120 Hz adaptiivinen, 4500 nit (piikki), 10 bit

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri

Pixelworks X7 -näyttöprosessori

12 tai 16 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

LTE Cat20/18, 5G ( n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28A/n28B/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n7)

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC), NFC

GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS, QZSS, NavIC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulmakamera (1/1,4″ Sony LYT-808 -sensori, 1,12 um pikselikoko), f1.6, 23 mm kinovastaava polttoväli, OIS, 7 linssiä 64 megapikselin telekamera (1/2” Omnivision OV64B -sensori, 0,7 um pikselikoko), f2.6, 3x polttoväli pääkameraan nähden, 70 mm kinovastaava polttoväli, OIS 48 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2” Sony IMX581 -sensori, 0,8 um pikselikoko), 114 asteen kuvakulma, f2.2, automaattitarkennus, makrokuvaus

32 megapikselin etukamera (Sony IMX615, 0,8 um pikselikoko), f2.4, kiinteä tarkennus

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos, infrapunalähetin

5400 mAh:n akku, USB-C (USB 3.2), 100 watin SuperVOOC-lataus, 50 W langaton AirVOOC-lataus

Android 14, OxygenOS 14 4 vuoden Android-päivitykset, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlus 12R asemoituu 12-mallin alapuolelle. R-mallisto on ollut saatavilla Aasiassa jo aiemmin, mutta globaaleilla markkinoilla se tekee debyytin vasta nyt. Tiivistetynä 12R tarjoaa kalliimpaan sisarmalliinsa nähden mm. vanhemman järjestelmäpiirin ja heikkotasoisemman kameratoteutuksen. 12R:ää voisi kuvailla OnePlus 11:n ja Nord 3:n sekoituksena. Valmistaja markkinoi 12R:ää äärimmäisen suorituskykyisenä lippulaivapuhelimena, joka on sinällään ristiriitaista, koska kyseessä ei ole varsinainen huippumalli, eikä se pärjää suorituskyvyssä millekään tämän vuoden high-end-puhelimelle, vaikka Snapdragon 8 gen 2 onkin edelleen hyvinkin pätevä piiri. Piiriä jäähdytetään vastaavalla 9140 mm2 höyrykammiototeutuksella kuin 12:ssa.

Näyttö on aavistuksen pienempi kuin 12:ssa ja se käyttää 1080p:n ja 1440p:n välimaastoon asettuvaa resoluutiota. AMOLED-paneeli perustuu tuoreeseen LTPO 4.0 -tekniikkaan, joka mahdollistaa hienojakoisen virkistystaajuuden säädön 1-120 hertsin haarukassa. Myös taustavalaistuksen PWM-ohjauksessa käytetään korkeaa 2160 hertsin taajuutta, joka estää silmien väsymistä alhaisia kirkkauksia käytettäessä.

Pääkameran tekninen toteutus on tuttu OnePlus 11:stä ja Nord 3:sta – se luottaa 50 megapikselin Sony IMX890 -sensoriin ja optisesti vakautettuun objektiiviin. Ultralaajakulmakamera on perustasoa 8 megapikselin resoluutiolla ja lisäksi tarjolla on 2 megapikselin makrokamera. 5500 mAh akku on OnePlussan historian kaikkien aikojen suurin ja se tulee 100 watin SuperVOOC-pikalatausta, jolla akun saa tyhjästä täyteen 26 minuutissa.

OxygenOS 14 -käyttöjärjestelmän päivitystuki poikkeaa kalliimmasta 12-mallista, sillä valmistaja lupaa kolme versiopäivitystä sekä neljä vuotta tietoturvakorjauksia.

OnePlus 12R tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,3 x 75,3 x 8,8 mm

Paino: 207 grammaa

Materiaalit: metallikehys, Gorilla Glass 5 -takalasi, Gorilla Glass Victus 2 -näyttölasi

Suojausluokitus: IP64

6,78” AMOLED -näyttö, 1264 x 2780, 450 PPI, LTPO 4.0, 1-120 Hz adaptiivinen, 4500 nit (piikki), 2160 Hz PWM-himmennys, HDR10+

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

16 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

256 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

LTE, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC & SBC), NFC

GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulmakamera (1/1,56″ Sony IMX890 -sensori, 1,0 um pikselikoko), f1.8, 24 mm kinovastaava polttoväli, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (IMX355), 112 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera, 4 cm tarkennusetäisyys

16 megapikselin etukamera

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5500 mAh:n akku, USB-C (USB 2.0), 100 watin SuperVOOC-lataus

Android 14, OxygenOS 14 3 vuoden Android-päivitykset, 4 vuoden tietoturvakorjaukset



OnePlus 12:n suositushinnat alkavat 12 & 256 Gt muistiyhdistelmän (vain mustassa värissä) 949 eurosta. Hinta on noussut 70 euroa OnePlus 11:een verrattuna, joskin siinä muistia oli vähemmän (8 & 128 Gt). 16 & 512 Gt mustivariantti maksaa 1099 euroa ja se on saatavilla sekä mustana että vihreänä. Ennakkomyynti alkaa välittömästi ja saataville OnePlus 12 tulee 6. helmikuuta. Ennakkomyyntijaksolla kaupanpäälliseksi on tarjolla OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet.

OnePlus 12R -mallin suositushinta 16 & 256 Gt:n muistiyhdistelmällä on 699 euroa. Värivaihtoehtoja ovat tummanharmaa ja vaaleansininen. Ennakkomyynti alkaa välittömästi ja kauppoihin 12R saapuu 13. helmikuuta. Buds 3 -kuulokkeiden suositushinta on 99 euroa ja myyntiin ne saapuvat 13. helmikuuta.

Lähde: sähköpostitiedote