Nightsabre Wireless on uusimpien trendien mukaisesti symmetrisesti muotoiltu pelihiiri, kun K65 Pro Minillä kutitellaan 65 % kokoluokan näppäimistöjen faneja.

Muistivalmistajasta lonkeronsa alan joka lokeroon ulottaneeksi jokapaikanhöyläksi kasvanut Corsair on julkaissut uutta rautaa pelaajille. Nightsabre-hiiri sopinee useampaankin käyttöön ja käteen, mutta K65 Pro Mini on nimensä mukaisesti vain 65 % kokoluokan näppäimistöistä pitäville.

Nightsabre Wireless RGB on symmetrisesti muotoiltu, mutta painikkeiltaan oikeakätiseen käyttöön suunniteltu pelihiiri. Sen strategiset mitat ovat 129,41 x 63 x 40,41 mm ja 97 grammaa. Muotoilussa huomio keskittyy ensimmäisenä hiiren suippoon kärkeen sekä kylkien teksturoituihin otepintoihin. Parhaan pelisuorituskyvyn takaava RGB-valaistus on toteutettu yhtiön mukaan laserintarkasti ja sitä löytyy niin hiiren nokan tuntumasta kuin pääpainikkeiden takaa ja Corsairin logostakin. Myös rullan alta löytyy LED, mutta sen kerrotaan olevan funktionaalista valaistusta.

Hiiren silmänä toimii yhtiön oma, PixArtin PAW3393-T4QU:n perustuva Marksman 26K, joka nimensä veroisesti yltää 26 000 DPI:n tarkkuuteen. Sensori sietää 50 G:n kiihdytykset ja jopa 650 IPS:n liikenopeuden. Nightsabren pääpainikkeissa käytetään optisia Corsair Quickstrike -kytkimiä, joiden lisäksi lisäksi hiirestä löytyy jopa 9 eri painiketta: rulla keinutuksineen lasketaan kolmeksi, rullan takaa löytyy merkkiledien ympäriltä kaksi nappia, pääpainikkeen sivusta löytyy kaksi lisäpainiketta ja peukalolle on kaksi kytkintä hiiren vasemmalla kyljellä.

Nightsabre Wireless tukee langattomiin yhteyksiin Corsairin omaa Slipstream Wireless -yhteyttä 2000 hertsin päivitystaajuudella sekä Bluetoothia maltillisempaan käyttöön. Akun luvataan kestävän parhaimmillaan 100 tuntia BT-yhteydellä ja 65 tuntia Slipstream Wireless -yhteydellä. Akku ladataan USB-C-liitännän kautta.

K65 Pro Mini on kuten jo todettua 65 % kokoluokan näppäimistö, eli varsin kompakti paketti, jossa moni toiminto on jouduttu piilottamaan funktionäppäimen taa. Näppäimistössä käytetään yhtiön omia, RGB-valaistuja ja optisia OPX-kytkimiä, joiden luvataan kestävän jopa 150 miljoonaa painalluskertaa. Näppäinten kytkentäsyvyys on 1 millimetri, koko liikerata 3,2 mm ja painallus vaatii 45 gramman edestä voimaa. Optisten kytkimien salamannopeat signaalit kuljetetaan USB-C-kaapelia pitkin AXON-teknologiaa hyödyntäen jopa 8000 hertsin päivitystaajuudella.

Corsair kehuu kahden pehmustekerroksen takaavan hiljaisen toiminnan samalla kun kaksoisruiskuvaletut PBT-näppäinhatut pitävät käyttäjän huolettomana näppäinmerkintöjen kulumisen suhteen. Jykevyyttä tuo puolestaan alumiininen kansilevy. K65 Pro Mini on suunniteltu helposti mukana kulkevaksi ja vaikka kyse onkin langallisesta näppäimistöstä, sen USB-C-kaapeli on irrotettavaa sorttia. Näppäimistön 8 Mt:n omaan muistiin voikin tallentaa joka paikkaan ja tilanteeseen sopivasti jopa 50 eri profiilia.

Sekä Nightsabre Wireless että K65 Pro Mini saapuvat myyntiin välittömästi. Nightsabre Wireless on hinnoiteltu Corsairin omassa verkkokaupassa 169,99 euroon ja K65 Pro Mini tasan 149 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote