OxygenOS 14 tuo uutta visuaaliseen ilmeeseen, tietoturvaominaisuuksiin sekä suorituskykyoptimointeihin.

OnePlus on esitellyt tänään uusimman sukupolven OxygenOS 14 -käyttöliittymänsä kuorrutettuna suurella määrällä ylisanoja ja markkinointitermejä. Vaikka yritys ei asiaa vielä tiedotteessaan erikseen mainostanut, käyttöliittymän alla pyörii Googlen tuleva Android 14 -käyttöjärjestelmäversio. Ylisanoja ei julkaisun yhteydessä juuri säästelty, sillä uusimman version kerrotaan olevan yhteisön palautteeseen pohjaten mm. nopeampi, sulavampi, vakaampi, visuaalisesti hienostuneempi ja tuottavampi.

Visuaalisesti OxygenOS 14:ään lanseerataan päivitetty Aquamorphic Design 2.0 -ulkoasu, jonka kehutaan olevan intuitiivinen ja opastavan käyttäjää tarpeiden mukaan. Ensikokeilun perusteella muutokset eivät vaikuta käytön kannalta mitenkään mullistavilta. Näkyvimpänä uudistuksena on Fluid Cloud -ominaisuus, joka näyttää sovellusilmoituksia näytön yläreunassa käyttäjän mieltymysten ja prioriteettien mukaan kuplien, kapseleiden ja paneeleiden muodossa. Käyttöliittymän väriteeman saa muuttumaan dynaamisesti kellonajan tai sisällön mukaan, animaatioita on uudistettu ja käyttöliittymän äänet on suunniteltu uudestaan. Uusi File Dock -paneeli mahdollistaa tekstin, multimedian ja linkkien keräämisen ja jakamisen sovellusten välillä. OxygenOS 14 -laitteiden välistä yhteistoimintaa on nopeutettu ja helpotettu Multi-Screen Connect 2.0 -versiolla.

Suorituskykypuolelle OnePlus esitteli Trinity Engineksi nimetyn alustan, joka on kuuden, osittain jo aiemminkin käytössä olleen tekniikan yhdistelmä. Se pitää sisällään CPU–, RAM- ja ROM

Vitalization -ominaisuudet, joiden kerrotaan keskittyvän suorituskyvyn optimointiin sekä käyttöiän pidentämiseen. HyperRendering-, HyperTouch- ja HyperBoost-tekniikat keskittyvät puolestaan pelikokemuksen optimoimiseen.

Tietoturvapuolella mainostetaan uutta Device Security Engine 3.0 -ominaisuutta, joka perustuu suojattuun TEE-suoritusympäristöön (Trusted Execution Enviroment). Salasanojen suojaukseen on nyt tarjolla Strong Box 4 -suojaus, joka hyödyntää laitteeseen asennettua eSE-salauspiiriä (embedded Secure Element). Käyttäjälle helposti näkyvänä uudistuksena on Tietoturvakeskus, johon on koottu kaikki puhelimen oleellisimmat suojausta ja yksityisyyttä koskevat asetukset. Kuvankaappausten yhteyteen on tuotu Auto Pixelate 2.0 -ominaisuus, joka osaa automaattisesti pikselöidä henkilökohtaiset tiedot, kuten luottokorttitiedot tai yhteystiedot. Android 14:n työkalupakista mukana on nyt mahdollisuus antaa sovelluksille kertaluontoinen käyttöoikeus kuviin ja videoihin.

OnePlus aikoo julkaista virallisen OxygenOS 14:n ensin OnePlus 11 5G:lle marraskuun puolivälissä ja tuoda OxygenOS 14:n myöhemmin muihin laitteisiin. OnePlus on myös julkaissut OxygenOS 14 Open Beta -aikataulunsa, joka alkaa lokakuussa Pad, Nord 3, 11R, 10 Pro ja 10T -malleilla.



Lähde: lehdistötiedote, OnePlus Community