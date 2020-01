Puhelimen takakamera piiloutuu kirkkaasta mustaksi muuttuvan lasipinnan taakse.

OnePlus on esitellyt lupaustensa mukaisesti uuden Concept One -konseptipuhelimensa CES-messuilla Las Vegasissa. Kyseessä vaikuttaisi olevan ensisijaisesti takakuoren muotoilukonsepti, eikä laitteen teknisistä tiedoista ole kerrottu mitään yksityiskohtia. OnePlus ei myöskään maininnut toistaiseksi mitään konseptipuhelimen toteutusten saapumisesta markkinoille.

Concept One on toteutettu yhdessä autovalmistaja McLarenin kanssa ja siinä esitellään erityisesti muotoilua, värejä, materiaaleja ja viimeistelyä. Konseptin merkittävin erikoisuus on takakameran peittävä vain 0,35 mm paksu elektrokromaattinen lasi, joka muuttuu 0,7 sekunnissa läpinäkyvästä mustaksi. Kun kameraa ei käytetä, saadaan se tällä keinolla piilotettua näkyvistä. OnePlussan mukaan se toimii myös kuvanlaatua parantavana suodattimena, kun kuvataan erittäin voimakkaassa valossa.

Concept Onen takakuorta hallitsee musta lasi sekä papaijanoranssi hienosyinen semianiliininahka, jota käytetään myös McLarenin superautoissa. Puhelimen metallikehyksessä on kuparinoranssi värisävy.