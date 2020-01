Corsair julkaisi jykevän ilmajäähdytteisen A500-prosessoricoolerin sekä kolme iCUE RGB Pro XT -valmisnestecooleria

Uuden A500-mallin myötä Corsair ottaa osaa ilmajäähdytteisten high-end-prosessoricoolereiden markkinoille.

Corsair on esitellyt CES-messuilla uusia tehokkaita jäähdytystuotteita prosessorin viilentämiseen. Nestejäähdytyspuolelle tarjolla on lähinnä kasvojenkohotus, mutta ilmajäähdytysmallistoon yritys esitteli lisää vääntöä uuden huippumallin muodossa.

Uusi ilmajäähdytteinen A500-prosessoricooleri perustuu yhteen suurikokoiseen kuutiomaiseen rivastoon, jonka molemmille puolille on kiinnitetty 120 mm:n ML120-tuulettimet. Tuulettimet käyttävät Corsairin magneettilevitaatiolaakerointia ja niiden pyörimisnopeus on säädettävissä PWM:n avulla 400 ja 2400 minuuttikierroksen välillä (max. 75 CFM, 36 dBA). Tuulettimien korkeutta voi säätää muistiyhteensopivuuden parantamiseksi. Alumiininen jäähdytysrivasto on yhteydessä prosessoriin neljän kuuden millimetrin lämpöputken välityksellä ja lämmönsiirto prosessorista tapahtuu high-end-coolerille poikkeuksellisesti suoralla lämpöputkikontaktilla. Valmistaja lupaa coolerin kykenevän jäähdyttämään jopa 250 watin lämpökuorman (TDP). Corsairin HoldFast-kiinnitysratkaisu on yhteensopiva AM4-, AM3-, FM2-, LGA115x- ja LGA20xx-prosessorikantojen kanssa.

Nestejäähdytyspuolella uusi iCUE RGB PRO XT -mallisto koostuu 240 mm:n jäähdytintä käyttävästi H100i-mallista, 280 mm jäähdytintä käyttävästi H115i-mallista sekä 360 mm jäähdyttimeen perustuvasta H150i-huippumallista. Kaikkien kolmen mallin alumiinijäähdytin on paksuudeltaan 27 mm. A500-coolerin tapaan myös uudet nestecoolerit käyttävät yrityksen ML-sarjan PWM-ohjattavia tuulettimia, joiden huippunopeus on 2000 RPM 140 mm mallille ja 2400 RPM 120 mm mallille. Haluttaessa tuulettimet saa pysähtymään lämpötilan mukaan. Blokkiyksikön sisältämiä 16 osoitettavaa RGB-lediä sekä tuulettimien ja pumpun pyörimisnopeutta voi säätää iCUE-ohjelmiston avulla. Nestecoolerit ovat yhteensopivia LGA115x-, LGA20xx-, AM2+-, AM3-, AM4- ja sTR4-suoritinkantojen kanssa.

A500-coolerin suositushinta on 99,90 euroa ja se tulee saataville välittömästi. iCUE RGB Pro XT -nestecoolereiden hinnat alkavat H100i-mallin 132,90 eurosta ja päätyvät H150i-mallin 176,90 euroon. Väliin mahtuu vielä 154,90 euron hintainen H115i-malli. Kaikille jäähdytystuotteille luvataan viiden vuoden takuu.

