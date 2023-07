OnePlus Keyboard 81 Pro saapui Suomen markkinoille

Yhteistyössä Keychronin kanssa luotu näppäimistö edustaa 75 % -kokoluokkaa ja siinä käytetään kustomoituja Winter Bonfire- tai Summer Breeze -kytkimiä.

Puhelinvalmistajana tunnettu OnePlus ilmoitti aiemmin tänä vuonna tuovansa markkinoille PC:lle tarkoitetun näppäimistön. Kun näppäimistö esiteltiin, sen nimeksi kerrottiin vielä OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro, mutta nyt näppäimistön tultua virallisesti julki ”Featuring” on tipuettu pois nimestä, vaikka se ainakin PR-kuvissa lukeekin edelleen näppäimistön vasemmassa alakulmassa OnePlussan vieressä.

75 % -kokoluokkaan osuva OnePlus Keyboard 81 Pro tulee saataville Winter Bonfire- ja Summer Breeze -kytkimillä, jotka on luotu yhteistyössä Keychronin kanssa. Ensin mainitut ovat tuntopisteelliset ja jälkimmäiset lineaariset, mutta heikosti toimivien verkkosivujen vuoksi tarkemmista tiedoista on paha sanoa mitään. Mikäli kytkimet eivät ole omaan makuun, ne tukevat hotswappia ja ovat helposti vaihdettavissa toisiin. Näppäimistön oikeassa yläkulmassa on läpinäkyvä pyöritettävä kytkin, jota tuskin saa kuitenkaan vaihdettua. Myös RGB-valaistus löytyy, mutta se tulee ilmeisesti näkyviin vain näppäinten reunoilta, sillä itse hatuista tai niiden merkinnöistä se ei paista läpi.

Näppäimistön varsinainen erikoisuus lienee sen Marble Mallow -näppäinhatut. Materiaalia käytetään OnePlussan mukaan yleensä koskettaviksi tarkoitetuissa tuotteissa, kuten rannekkeissa ja latauskaapeleissa, mutta ei mene tarkemmin materiaalin ominaisuuksiin. Sen luvataan kuitenkin tarjoavan huippuluokan kosketusherkkyyden ja kestävyyden. Jostain syystä Marble Mallow -hatut tulevat kuitenkin vain Summer Breeze -versiossa. Winter Bonfiressä käytetään PBT-näppäinhattuja. Tyypistään riippumatta näppäinhatut ovat sekoitus tummempaa ja vaaleampaa harmaata näppäimestä riippuen, pois lukien punaiset Enter ja Esc, ja ne on tehty kaksoisvalamalla takaamaan kulumattomat merkinnät. Harmaiden hattujen värit ovat Winter Bonfire- ja Summer Breeze -versiossa eri päin.

Keyboard 81 Pron alumiinirunko on nykymuodin mukaisesti täynnä erilaisia tekniikoita, jotka tähtäävät näppäimistön äänten minimointiin ja pehmeämpään käyttötuntumaan. Näppäimistössä käytetään avoimen lähdekoodin QMK-firmwarea VIA-ohjelmistotuen kera. Se tukee virallisesti Windowsia, macOS:ää, Androidia ja Linuxia langallisena USB-C-yhteydellä tai langattomasti Bluetoothilla. Sisäänrakennetun akun kapasiteetti on 4000 mAh ja sen luvataan kestävän jopa 100 tuntia BT-yhteydellä RGB-valaistus käytössä pienimmällä kirkkaudellaan.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon näppäimistön takaa löytyvä metallituki, joka mahdollistaa näppäimistön nostamisen pois tieltä seisomaan pystyyn, kun sitä ei käytetä. Pystyasento paljastaa näppäimistön pohjasta Never Settle -tekstin.

OnePlus Keyboard 81 Pro on ennakkotilattavissa välittömästi, mikäli on saanut käsiinsä sen mahdollistavan koodin. Mikäli koodia ei ole siunaantunut, alkaa yleinen myynti 26. heinäkuuta eli ensi viikolla. PBT-hattuisen Winter Bonfiren suositushinta on 249 ja Marble Mallow -hattuisen Summer Breezen 269 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut