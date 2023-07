Samsung julkisti ensimmäiset GDDR7-muistit

Yhtiö odottaa ensimmäisten GDDR7-muisteja käyttävien tuotteiden saapuvan markkinoille 2024 ja muistien saavuttavan parhaimmillaan 33 % GDDR6-muisteja korkeammat nopeudet.

Teknologiajätti Samsung on merkittävä tekijä myös muistimarkkinoilla. Nyt yhtiö on julkistanut maailman ensimmäiset GDDR7-muistit.

Samsungin ensimmäisen sukupolven GDDR7-muistit ovat kapasiteetiltaan 16 gigabittisiä ja ne tulevat toimimaan parhaimmillaan 32 Gbps per pinni nopeudella, eli kolmanneksen nopeammin kuin nopeimmat esitellyt 24 Gbps:n GDDR6-muistit. Esimerkiksi 256-bittisellä muistiväylällä 32 Gbps:n GDDR7-muistit tuottaisivat 1024 Gt eli teratavun kaistaa per sekunti.

GDDR7-muistien merkittävin muutos aiempiin GDDR-muisteihin verrattuna on uusi signalointitapa. Aiemmin käytössä olleen bitin kerrallaan siirtävän NRZ-signaloinnin (päällä/pois) sijasta käytössä on PAM-3-signalointi, joka mahdollistaa kolmen bitin siirtämisen kahta sykliä. GDDR6X:n käyttämä PAM-4 siirtää 2 bittiä sykliä kohti, mutta on PAM-3:a tiukempi ja kalliimpi vaatimuksiltaan.

Muistien käyttöjännite on 1,2 volttia, kun GDDR6(X) muisteilla se oli korkeampi 1,35 volttia. Samsungin mukaan muistit ovat 20 % GDDR6-muisteja energiatehokkaampia, mutta toisaalta koska ne saavuttavat 33 % korkeammat nopeudet, tulee nettotehonkulutus kasvamaan. Myöhemmin saataville tulee myös 1,1 voltin jännitteellä toimivat virtapihimmät versiot muisteista, mutta niiden huippunopeudet tulevat jäämään matalammiksi.

Ensimmäisiä GDDR7-muisteja käyttäviä tuotteita odotetaan markkinoille vuoden 2024 aikana. Samsungin lisäksi ainakin Micron on ilmoittanut näkevänsä vastaavan aikataulun omille GDDR7-muisteilleen.

Lähteet: Samsung, AnandTech