OnePlussan tuleva keskihintainen Nord 3 -älypuhelin vuotojen kohteena

Tämänhetkisten tietojen mukaan Nord 3 tulee pohjautumaan vahvasti Kiinassa aiemmin julkaistuun Ace 2V -malliin.

OnePlussan tuleva neljännen sukupolven Nord-älypuhelin on ollut viime päivinä vuotojen kohteena. Huhujen julkaisijana on WinFuture-sivuston tuttu Roland Quandt. Ennakkotietojen ja huhujen mukaan tuleva Nord 3 tulee perustumaan maaliskuussa julkaistuun Aasian markkinoille tarkoitettuun Ace 2V -malliin, mutta pienet muutokset ovat mahdollisia.

Ulkoisesti laite näyttää vuotokuvien perusteella hyvin samalta kuin aiemmin io-techissäkin testattu Nord CE 3 Lite sekä käytännössä identtiseltä edellämainitun Ace 2V -mallin kanssa. Värivaihtoehtoja on vuotokuvissa kaksi – vaalean vihreä sekä tummanharmaa.

Näytön kerrotaan kasvaneen 6,74-tuumaiseksi ja sen kerrotaan perustuvan AMOLED-paneeliin epätavallisella 2772 x 1240 pikselin resoluutiolla sekä 120 hertsin virkistystaajuudella. Sisällä on huhujen mukaan MediaTekin puolentoista vuoden takainen lippulaivapiiri Dimensity 9000, joka on käytössä myös hiljattain io-techin kokeiltavana käyneessä OnePlus Tab -taulutietokoneessa. WinFuturen mukaan pääkamera olisi resoluutioltaan 50 megapikseliä, vaikka Ace 2V:ssä se on 64 megapikseliä. Ultralaajakulmakameran tarkkuudeksi ennustetaan 8 megapikseliä ja lisänä on kahden megapikselin makrokamera. Akun kapasiteetin sanotaan olevan 5000 mAh ja lataustehon 80 wattia.

Quandtin mukaan Nord 3:n hinnat tulevat olemaan Euroopassa 449 euroa 8 & 128 Gt:n muistiversiolle ja 549 euroa 16 & 256 Gt muistiversiolle. Julkaisuajankohdasta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Lähteet: WinFuture, Twitter

Gallerian kuvat: WinFuture