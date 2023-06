be quiet!in uusi kotelomalliston huippunimi sekä 80Plus Platinum -luokitellut virtalähteet tulevat saataville kesäkuun lopulla.

be quiet! on ilmoittanut tuovansa Dark Base Pro 901 -täystornikotelon sekä Straight Power 12 -virtalähteet saataville. Yritys esitteli tuotteita toukokuun lopulla Computex-messuilla.

Uusi Dark Base Pro 901 on seuraaja viime vuosikymmenellä julkaistulle 900-mallille sekä sen parannellulle Rev. 2-versiolle. Kyseessä on monipuolisesti muokattava ja suorituskykyinen täystornikotelo, joka asemoituu valmistajansa kotelotarjonnan huipulle. Kotelon erikoisuuksiin kuuluu käännettävä sisärakenne, vaihdettavat katto- ja etupaneelit sekä kotelon päälle integroitu 15 watin langaton Qi-laturi.

Etupaneeli tarjoaa tuuletinsäätimen ja RGB-valaistuksen kontrollit, neljä USB-A-liitäntää, yhden USB-C-liitännän sekä erilliset 3,5 mm kuuloke- ja mikrofoniliitännät. Käyttäjällä on mahdollisuus valita mukana toimitettavien ääntä vaimentavien umpinaisten etu- ja kattopaneeleiden sekä paremman ilmankierron tarjoavien verkkopaneelien välillä. Etupaneelin sekä virtalähdesuojuksen päällä kulkee ARGB-valonauha.

Kotelon sisällä on tilaa E-ATX-kokoiselle kokoonpanolle ja käyttäjä voi halutessaan kääntää emolevyn ylösalaisin siirrettävän väliseinän avulla. Kotelossa on vakiona paikat kahdelle 3,5″ ja kuudelle 2,5″ asemalle ja lisää asemapaikkoja on saatavilla lisävarusteena myytävillä kehikoilla. Lisäksi etupaneelin alaosassa luukun takana on nykypäivänä harvinaiseksi muuttunut 5,25 tuuman ulkoinen asemapaikka. Näytönohjaimet ovat tuettuna jopa 495 mm pituuteen asti ja pitkille korteille on tarjolla integroitu tuki, jonka sisällä voi kuljettaa myös näytönohjaimen virtakaapelit. Kotelon jäähdytys on toteutettu kolmella esiasennetulla Silent Wings 4 -tuulettimella ja kaikkiaan tuuletinpaikkoja on 11 kappaletta.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 604 x 275 x 569 mm (Syvyys x Leveys x Korkeus)

Tilavuus: 82,7 litraa

Paino: 16,3 kg

Materiaalit: teräs, alumiini, lasi

Yhteensopivat emolevyt: E- ATX , XL- ATX , ATX , M- ATX , Mini-ITX

, XL- , , M- , Mini-ITX Etupaneeli: 4 x USB 3.2, USB-C 3.2 Gen. 2, mikrofoni, kuuloke, tuuletinsäädin, RGB-valaistussäädin

5,25 tuuman ulkoiset asemapaikat: 1 kpl

3,5 tuuman levypaikat: 7 kpl (kotelon mukana 2)

2,5 tuuman levypaikat: 16 kpl (kotelon mukana 6)

Laajennuskorttipaikat: 8 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 350-495 mm (riippuen levykehikon sijainnista)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 190 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120/140 mm, katossa 3 x 120/140 mm, pohjalla 3 x 120 tai 1 x 140 mm, kyljessä 3 x 120 mm ja takana 1 x 120/140 mm

Tuulettimet: Silent Wings 4 (max: 1900 RPM, 29,3 dBA, 78,4 CFM), 2 x 140 mm edessä, 1 x 140 mm takana

Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 360/420 mm edessä, jopa 360 mm katossa ja kyljessä, jopa 140 mm takana

Dark Base Pro 901 tulee saataville kesäkuun 27. päivä 319,90 euron suositushintaan. Lisävarusteena on saatavilla riser-kaapeli näytönohjaimelle 59,90 euron hintaan sekä lisä-asemalevykehikko 9,90 euron hintaan. Valmistaja myöntää kotelolle kolmen vuoden takuun.

Kotelomalliston uuden huippumallin ohella be quiet! tiedott myös uuden Straight Power 12 -virtalähdemallistonsa saapumisesta kauppoihin. Mallistoon kuuluu laaja valikoima eri tehovaihtoehtoja 750 ja 1500 watin haarukassa. Täysmodulaariset Straight Power 12 -mallit ovat 80Plus Platinum -sertifioituja ja täyttävät ATX 3.0- sekä PCIe 5.0 -standardin vaatimukset. Jäähdytyksestä vastaa 135 mm Silent Wings -tuuletin, jonka melutasoksi ilmoitetaan 7,9 dBA alle 50 % rasitustasoilla.

Straight Power 12 -malliston myynti alkaa samaan aikaan kotelon kanssa 27. kesäkuuta. 750 watin mallin hinnat alkavat 159,90 eurosta ja kallein 1500 W malli kustantaa 349,90 euroa. Valmistaja myöntää virtalähteille 10 vuoden takuun.

Lähde: sähköpostitiedote