Opera esitteli täysin uudelleen suunnitellun Opera One -selaimen

Myöhemmin tänä vuonna saataville tuleva selain perustuu Chromiumiin ja tulee olemaan yhtiön mukaan ensimmäinen merkittävä selain monisäikeistetyllä renderöintimoottorilla.

Pitkän linjan selainkehittäjä Opera Software on esitellyt uuden Opera One -selaimen. Yhtiön mukaan selain on suunniteltu kokonaan uudelleen ja se tulee saataville Windows-, macOS- ja Linux-käyttöjärjestelmille tämän vuoden aikana.

Opera One on yhtiön tiedotteen mukaan täysin uusi Modular Design -suunnitteluun ja Chromiumiin perustuva selain. Yhtiön mukaan se tulisi olemaan myös ensimmäinen merkittävä Chromium-selain, joka on toteuttanut monisäikeistetyn käyttöliittymän. Operan mukaan se mahdollistaa uudenlaisen, nestemäisen sulavan käyttöliittymän ja -kokemuksen.

Osa uutta käyttöliittymää ovat kontekstin perusteella luotavat välilehtisaarekkeet, jonka pitäisi helpottaa lukuisten välilehtien hallintaa. Tiedotteessa viitatun tutkimuksen mukaan nykyisillä toteutuksilla eri tehtävien välillä hyppiminen koetaan hankalaksi ja yhtiön omien tutkimusten mukaan ihmisiä ärsyttää etenkin välilehtimeren sekaisuus. Tab Islands niputtaa saman ryhmän välilehdet helposti erottuville omille värikoodatuille saarekkeilleen.

Mukana on myös selaimen sivupalkkiin ympätyt tekoälyominaisuudet, jotka löytyvät jo nyt yhtiön Opera- ja Opera GX -selaimista. Yhtiön tekoälypakkiin kuuluvat kontekstipohjaiset ”AI Prompts”, joka tarjoaa eri toimintoja maalatun tekstin perusteella, sekä integroidut ChatGPT- ja ChatSonic-palvelut.

Lähde: Opera