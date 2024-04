Osasta MSI:n Intel Z790 -emolevyjä paljastui piirisarjan halkaiseva ongelma

MSI:n aiheen tiimoilta julkaiseman tiedotteen mukaan ongelman aiheuttaneet ruuvit on korvattu tuotannossa uusilla, paremmilla ruuveilla ja rikkoutuneet emolevyt korvataan luonnollisesti takuuprosessin kautta.

Nettiin on ilmestynyt raportteja, joiden mukaan MSI:n Z790-emolevyjen piirisarja on altis halkeamiselle. Nyt on myös varmistunut, ettei raportit olleet tyhjästä nyhjäistyjä.

MSI:n valmistamia Intel Z790 -sarjan emolevyjä on myyty nyt reilu vuosi ja ne tukevat yhtiön 12., 13. ja 14. sukupolven Core -prosessoreita. Käyttäjät raportoivat boottiongelmista alun perin jo vuosi sitten, mutta tuolloin aihe kuoli nopeasti pois. Nyt se on noussut esiin uudelleen ja raportteja haljenneista piirisarjoista on alkanut valumaan nettiin enemmänkin. Joshi Repair -kanava YouTubessa on julkaissut myös videon aiheesta.

Käyttäjäraportit ovat yksi asia, mutta nyt MSI on itse julkaissut tiedotteen asiasta Redditissä, viitaten juurikin Joshi Repairin videossa esiteltyyn tapaukseen. Yhtiön mukaan ongelma on todellinen ja syylliseksi on paljastunut aiemmin käytössä ollut piirisarjacoolerin kiinnitykseen käytetyissä ruuveissa. Ruuvit ovat poistuneet nyt käytöstä ja ne on korjattu uusilla, ongelmia aiheuttamattomilla ruuveilla. Yhtiö luonnollisesti korvaa kaikki ongelman vuoksi hajonneet emolevyt normaalin takuuprosessin kautta.

